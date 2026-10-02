一年一度的世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛即将开赛。配合比赛的筹备，滨海中心和政府大厦前大草场一带的部分道路，从10月7日至13日暂时关闭。

今年的新加坡F1大奖赛10月9日至11日举行。陆路交通管理局星期五（10月2日）发文告提醒公众，受影响区域路段从10月7日零时1分起关闭，直至比赛结束后再分段逐步重开，所有道路会在10月13日清晨5时30分全面恢复通行。

封路期间，为缓解星期一到星期五工作日早晚高峰时段的交通压力，部分路段会在指定时段开放。（陆路交通管理局提供）

封路期间，为缓解星期一到星期五工作日早晚高峰时段的交通压力，部分路段会在指定时段开放。

其中，前往乌节路方向的哥烈码头、圣安德烈路和史丹福路段；前往珊顿道的尼诰大道、滨海公园通道和史丹福路，以及前往滨海林荫道的共和国林荫道、莱佛士道和海湾道，将于10月7日和8日的清晨5时30分至上午10时开放通行。

10月9日，前往乌节路方向的哥烈码头、圣安德烈路和史丹福路段，以及前往珊顿道的尼诰大道、滨海公园通道和史丹福路，同样在清晨5时30分至上午10时开放。

前往珊顿道的尼诰大道和滨海公园通道，以及从勿拉士峇沙路经尼诰大道往滨海公园通道的路段；前往东海岸公园大道（樟宜机场方向）的勿拉士峇沙路、莱佛士林荫道，以及共和国林荫道；还有前往滨海林荫道的莱佛士林荫道、淡马锡道和海湾道，都在12日清晨5时30分至上午10时，以及傍晚5时至晚上8时30分开放。

前往乌节路方向的滨海公园通道、尼诰大道和史丹福路，以及前往东海岸公园大道（樟宜机场方向）的海湾道、淡马锡道、莱佛士林荫道，则在12日傍晚5时至晚上8时30分开放。

封路期间，公众可在特定的非高峰时段，通过梧槽路进入淡马锡林荫道，或经由尼诰大道和淡马锡林荫道转入莱佛士林荫道的辅助单行道，前往滨海中心区域。由于今年赛事首次引入F1冲刺赛（Sprint Race），辅助通道的开放时间已做出相应调整，每日开放时段有所不同。

德士和电单车可在赛事时间以外，使用上述单行道进入滨海中心。

在封路期间，陆交局及公共交通业者呼吁公众，尤其是持票观赛者提前规划行程。当局也将部署辅警在现场指挥交通，并为公众提供协助，周边路段将设置指示牌引导公路使用者。此外，新达城、美年径和滨海广场的停车场在赛事期间将继续向公众开放。

更多详情可浏览赛事网站，或陆交局及各公共交通业者的网站。