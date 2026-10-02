一名男子成立三家收债公司，却找朋友充当公司股东和董事，他则藏身幕后以“职员”身份实际操盘，随后与另一名员工在四年多内，共失信113万余元公款。

被告方文达（37岁）面对12项包括失信以及鲁莽行为危害他人生命安全的控状，他承认其中五项，法官将余项一并考虑后，判处他坐牢六年九个月。

案情显示，被告在2020年8月至2022年3月间成立三家以“Empire”命名的收债公司。由于被告无法取得收债服务执照，因此找朋友充当公司股东和董事。

被告虽然名义上仅是公司职员，但实际上掌管公司的日常营运，包括招聘员工及处理财务事宜。被告的一名多年友人蔡义安（31岁）于2020年8月8日联系被告询问工作机会，被告便邀请他到公司上班。

蔡义安的职务包括为公司招生意和应付顾客需求。岂料，被告不久后便开始与蔡义安共谋失信公款。两人在2020年9月26日至2025年4月22日期间，共失信113万8771元。这些款项部分来自客户支付的定金，部分来自代客户收回的债款等。

被告与蔡义安“分赃”后，把钱花在个人开销上。

律师代被告求情时说，被告犯罪是为了还债和赌博，他目前当汽车销售员，负责照顾老母，要求法官轻判。

骗女老板28万元 拿钱去赌全输光

被告称有商人要购买新加坡钞票，骗一名女老板交出28万元与商人交易，结果把钱拿去赌博，全部输光。

受害者是一名40岁女老板，她与丈夫经营售卖稀有物品的生意，被告是他们的长期顾客。2024年10月8日，被告告诉女老板，他认识的一名中国商人有意购买300张千元面值和四张万元面值的钞票。

被告还说，商人肯用略高的价格购买钞票，指女老板可从中赚一笔。女老板同意与商人交易，便在同月15日带着现款与被告见面。被告称不想被商人知道他只是个中间人，要求代表女老板，亲自带钱与商人交易。女老板于是同意，将34万元现金交给被告。

被告在完成交易后，说商人认为部分钞票编码不吉利，最后只用6万2870元购买面值6万元的钞票，并把剩余的28万元交回给女老板。隔天，被告却再次联络女老板，称商人改变主意，决定购买剩余的28万元钞票。

女老板不疑有他，当天将钞票交给被告，岂料被告把钱拿到圣淘沙名胜世界赌场搏杀，最后全部输光。（人名译音）

完整报道，请翻阅2026年10月2日的《新明日报》。