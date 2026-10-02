男子因不满家人没有与他商量家里要装修的事，气得他两次对74岁母亲动粗，还拿刀恐吓哥哥说：“你进来我就杀了你！”，被判坐牢四个月又两周。

41岁的被告陈晨曦（译音）是本地永久居民，面对四项包括蓄意伤害、刑事恐吓、以及拥有武器等的控状。

他承认其中两项，另两项由法官下判时一并考虑在内。

案情显示，被告事发时与74岁母亲和45岁哥哥一同住在万吉路（Bangkit Road）一带的组屋。今年5月24日，被告母亲在厨房洗杯子，被告因不满家人没与他商量家里要装修的事，向母亲发牢骚。

被告哥哥当天下午4时许回家后，通知被告说装修商和室内设计师隔天会到家里来。

被告于是质问哥哥家里为何要装修，指哥哥要装修的决定是错的，说着说着还开始翻旧账，包括指责哥哥曾羞辱，并说他胖等等。被告后来继续向母亲表不满，间中无法控制情绪，推了母亲胸口一下，还打了母亲左手臂和头部左侧一下。

被告哥哥听到母亲被打的声音后走到厨房。被告见状，取出一把厨房刀指向哥哥说：“你不要进来，你进来我就杀了你，之后我去跳楼，跳楼之前我也不会放过她（母亲），我会把她杀了！”

哥哥最后劝退被告，被告冷静下来后将厨房刀放回刀架上。到了隔天下午1时半，被告再次因装修的事对母亲发脾气，激动起来拳打母亲头部左侧三下，左大腿一下，还踩母亲双脚。

警方接获报案后，当晚9时15分逮捕被告。

精神评估报告显示，被告案发时患有精神分裂症，病情与罪行有关联。法官在考虑刑罚时，已将被告的病情纳入考量。