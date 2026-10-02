趁女友人酒醉睡着时非礼和偷拍对方，24岁男子被判监打鞭，母亲闻讯后当庭放声痛哭，还一度跪倒在地上，需要丈夫搀扶。

24岁的被告面对两项包括非礼以及偷拍他人隐私部位的控状，他星期四（10月1日）承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考量。

受害者是被告的多年朋友，她偶尔会到被告家中打电脑游戏和一起喝酒。为保护受害人，法官谕令媒体不得披露任何可暴露她身份的资料。

案情显示，2025年12月12日约晚上7时，受害者到被告家中做客，两人一边喝酒一边打游戏，直到隔天凌晨时分，已经酒醉的受害者躺在被告床上睡着。就在此时，被告对受害者上下其手。

当时受害者已经喝醉，并未同意对方这么做。受害者醒来后发现自己的衣物被掀开，当时被告躺在她身旁，还将手放在她的胸部上。此外，被告还拿着手机，试图拍下过程。

被告星期四被判监12个月，以及一下鞭刑。被告的母亲闻讯后当场落泪。随后，法官同意让被告和父母见面10分钟。

被告母亲之后在庭上放声痛哭，还一度跪倒在地上，需要丈夫搀扶。

过程中，双方不发一语，被告父亲也禁不住落泪。临走前，父亲还竖起大拇指，与被告道别，而被告则点头示意。