在马来西亚买到贴有新加坡1角押金标签的饮料，喝完后把瓶罐带回新加坡，也不能拿回押金。

负责饮料瓶罐退费制的非营利机构Beverage Container Return Scheme（简称BCRS）指出，退费只适用于在新加坡销售并符合条件的饮料；海外购买的饮料即使误贴押金标签，也不符合退费资格。

有网民日前在社交媒体发文说，在柔佛新山发现贴有新加坡饮料瓶罐退费制押金标签的饮料。其中一张照片显示，一瓶Fruzi饮料贴有1角押金标签，引起网民讨论：在新山购买的饮料，瓶罐能否带回新加坡退费。

BCRS星期六（10月3日）答复《联合早报》询问时说，在没有核实具体条码和产品资料前，不会对个别产品是否符合退费资格作出判断。

不过，BCRS强调，饮料瓶罐退费制只适用于在新加坡销售并符合条件的饮料，1角押金也只会在消费者购买这些饮料时收取。

回收机会把每个瓶罐的条码，与新加坡已注册产品的实时数据库核对。海外购买的饮料即使因供应商错误标示而附有押金标签，也没有在新加坡系统注册，因此不能退费。即使在未注册或海外销售的产品上印上押金标签，并不能从回收机取得退款，这也可防止有人利用不符合资格的瓶罐领取押金，滥用退费制。

如果消费者持有未压扁、印有押金标签且条码完整的瓶罐，却被回收机拒收，可电邮BCRS，并附上清晰的产品照片、条码和购买地点等资料，让工作人员核实。

饮料瓶罐退费制星期四（1日）全面实施。所有在本地销售的150毫升至3公升铝罐和塑料瓶装饮料，都须附上1角押金标签和专属条码。

国家环境局和BCRS星期四也宣布简化回收机交易出现问题后的退款程序。公众可扫描机器打印单据上的二维码进入新的网上退款平台，或上网提交单据照片。申请经核实后，退款预计可在10个工作日内存入银行户头。

价格标签遮条码 有押金瓶罐也退不了

另一方面，有消费者在宏茂超级市场（Ang Mo Supermarket）购买罐装饮料后，发现超市贴上的价格标签遮住产品条码，导致回收机无法读取条码，无法退回押金。

环境局和BCRS已接获相关反馈，并建议业者移除受影响饮料罐上的价格标签，同时确保今后张贴标签时不会遮住产品条码，让回收机能够识别并接收瓶罐。