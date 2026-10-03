35岁以下、单身的本地公务员，最近可能都要收到政府的“催婚信息”了。

政府科技局（GovTech）近日推出了面向公务员的交友平台FirstDate，这项试点计划将先开放给21岁至35岁的未婚公务员使用。

据报道，符合条件的公务员已在9月29日收到电邮，并可在10月5日之前用Singpass报名参加。

看到这条新闻，相信不少人应该也和红蚂蚁有同样疑惑：如果没什么卖点，公务员大可使用市面上的交友软件，何必大费周章再搞一个相亲平台？

但从目前已知消息来看，公务员版本的交友平台多少还是有点不一样，基本上可浓缩成两大特点：贵精不贵多、专治选择困难症。

市面上的传统交友软件，一般都以“看对眼往右滑、没兴趣往左滑”的模式运作。这种配对方式，能让用户有较多机会接触到更多对象，但又难免有种乱枪打鸟的意味。

政府科技局透露设计这一平台的初衷时指出，团队当时想到的问题是：难道选择越多，就越容易找到合适的对象吗？进而催生出FirstDate。

根据当局说法，平台采用的是“盖尔—沙普利稳定婚姻算法”（Gale-Shapley Stable Marriage Algorithm）。这一数学算法曾在2012年获得诺贝尔奖的肯定，这一算法主张所有人都得到合理匹配，并确保配对结果必然是稳定的。

用户使用FirstDate时必须使用Singpass注册，并回答一连串有关兴趣、爱好、价值观的问题。接着系统会使用上述算法为用户进行配对。

和市面上其他“左滑右滑”交友软件不同的是，FirstDate每个配对周期仅提供一名配对对象，主打重质不重量。

配对成功后，双方会接获通知，并有三天时间决定是否进一步接触。只有配对成功的用户才能看到彼此的个人资料，而双方都接受配对后，平台才会提供联系方式。

“关卡重重”的过程，显然和一般交友软件轻松配对、轻松聊天的模式大相径庭。

或许是担心太容易得到的东西，就越不会珍惜，所以走了返璞归真的路线？

就像追剧一样，以前没有线上资源、串流平台，一旦错过就没了，因此开播前很期待，播放时很专注。如今方式多了，选择多了，反而不再有过去那种时间到了，便满怀期待坐在电视机前等候的新鲜感了。

和“大撒网”式的交友软件不同，FirstDate每个配对周期仅为用户提供一名配对对象。（海峡时报）

政府科技局回复《联合早报》询问时澄清，FirstDate并非为了提高本地生育率或鼓励公务员成家而开发，而是在年度“黑客松”活动中，由团队脑力激荡下诞生的相亲平台。

是不是“此地无银三百两”尚未可知，但如果FirstDate真能消除左滑右滑的疲劳，搞定一般交友软件引人诟病的短板，或许还真能为缓解当下的人口危机贡献一点力量。

无论如何，政府科技局强调，当局目前还未决定，未来是否会在试验结束后正式推出FirstDate，或扩大范围让公众使用。

公务体系又先行 ？政府已非首次化身红娘

过去，新加坡不少新措施和新点子在还未广泛实施前，也经常在公务体系试点。

毕竟，政府本身就是新加坡的“最大雇主”之一，根据统计局数据，截至2025年，新加坡公共服务雇佣的总人数达到了将近15万8000之众。

任何新措施在公务体系先行，也能对私人领域起到示范作用，例如调高法定退休和重新雇佣年龄、灵活工作制、带薪育儿假和绿色环保政策等。

黄循财总理早前曾指出，尽管目前仍未找到彻底解决低生育率的方法，但政府不会放弃鼓励生育的努力，依然会持续尝试。政府今年8月也推出了新一轮更优渥的生育补贴及增加在职家长的育儿假。

实际上，这并非政府首次化身红娘。

政府曾在1984年成立面向大学学历单身男女的社交发展署（SDU），1985年又成立了以非大学学历未婚者为主的人协社交俱乐部（SDS）。

两者2009年合并成为社交发展网（Social Development Network，简称SDN），但后来由于市面上交友软件迭出，乏人问津的社交发展网最终在2023年功成身退。

此次政府为公务员牵红线，接下来会不会再作冯妇，进一步插足本地约会市场，值得进一步观察。