面临雇佣纠纷，视障者常受限于法律网站信息复杂、阅读不便等障碍，难以自行查询相关信息和独立索赔。为此，新加坡管理大学法律系学生开发了语音聊天机器人，让视障者通过语音输入，由系统引导他们了解索赔流程，并协助填写和提交表格。

今年的社区发展理事会法律意识周（Law Awareness Weeks@CDC）星期六（10月3日）在淡滨尼天地揭幕。

开幕仪式重点介绍了“司法可及性社区协作项目”（Access to Justice Community Co-Lab，简称A2J Co-Lab）。这个项目汇集140名来自不同领域的学生，他们在38名志愿导师及社区合作伙伴的协助下，为社区中面临的法律难题开发了解决方案。

其中，五个方案脱颖而出，包括新加坡管理大学团队开发的“SEE-KAKI”软件项目。

团队成员黄庭（23岁）和林家业（27岁）告诉《联合早报》，律法网站上的表格、时间轴和下拉菜单等功能，虽方便了大众，却可能因无法配合屏幕阅读器，导致视障者难以获取信息。

他们指出：“雇佣问题是相当敏感的。他们可能不想把这些事情告诉朋友，自己又没法操作，最后可能完全放弃维权。”

团队开发的这款软件，能够通过提问让用户说出面临的状况，并一步步指引他们完成维权流程。软件也会将用户提供的信息自动填入表格，供用户提交给有关部门。

团队正与相关机构沟通，希望日后能将程序直接整合到官方网站，让视障者更流畅地完成维权流程。

文化、社区及青年部兼交通部政务部长兼东北区市长马炎庆致辞时也说，每个获胜团队都已和一个社区发展理事会配对，继续推动落实项目。

十年来惠及逾两万居民 首次获律政部合作支持

法律意识周今年首次获得律政部支持，并由社区发展理事会、新加坡法律义务办事处（Pro Bono SG）、新加坡国立大学、新加坡社科大学、新加坡管理大学及新加坡企业律师协会携手推动。

今年的活动将于10月5日至11月5日在社区及线上举行，内容涵盖家庭生活、工作与财务、数码风险等议题。

活动推行10年以来，已通过400多场法律意识讲座、工作坊和外展活动，惠及超过2万名居民。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉致辞时说，“一个开放、普及且包容的法律体系，真正的检验标准不仅在于制度设计得有多好，更在于当人们实际需要时，能否为他们有效服务。”

他提到，晦涩难懂的法律用词常成为公众理解法律的障碍，政府为此推动法律语言的通俗化。除此之外，公众还须了解法律与自身的关系、权利与责任，而这正是“法律意识周”等宣导教育的重要意义。

启动仪式上，人民协会、Pro Bono SG等机构也更新了两份谅解备忘录，承诺继续为居民提供法律援助，加强普法教育。

中区市长潘丽萍、西北区市长任梓铭，以及文化、社区及青年部兼人力部政务部长迪内希也出席了活动。迪内希也是东南区市长。