裕廊岛也面对海平面上升的威胁。为保护这个重要的工业区，裕廊集团成立海岸防护团队，专门制定工业海岸总体规划，力求最迟在2045年落实必要的护岸措施。

裕廊集团4月1日成立海岸防护署，以集中更多资源，增强工业滨海地段应对海平面上升的韧性。

裕廊集团海岸防护署长张凯雯答复《联合早报》询问时证实，当局正在为裕廊岛制定工业海岸总体规划（Industrial Coastal Masterplan），以指引裕廊岛的护岸决策。总体规划的细节和发布时间表会适时公布。

张凯雯说，护岸措施除了提升裕廊岛长期的海岸韧性，也应支持工业业务的可持续性。当局正与业界利益相关者交流，了解业者的运营需求和未来发展计划，力求在规划初期就纳入业界意见。

我国2022年7月启动裕廊岛海岸线研究，涵盖41公里的海岸线，相关研究还在进行中。张凯雯说，研究完成后，裕廊集团将与公用事业局合作，根据研究建议设计必要的护岸措施。相关护岸工程预计从2030年代启动。

我国也预计今年较迟时针对西南海岸展开海岸线研究，包括探讨建设海岸防护墙，衔接新加坡本岛和裕廊岛，以抵御海平面上升对裕廊岛这个工业重地的威胁。

今年6月，张凯雯在第二届新加坡水协会东南亚海岸防护研讨会上演讲时说，工业地段的运营需求各异，落实护岸措施时不仅要确保业者可以继续营业，也须确保整体设计连贯，如同“把许多小块布料缝合成一条大型拼布毯”。

她强调，裕廊岛上的每个业者都在推动新加坡的经济发展，创造就业机会，支撑着新加坡人的生计。“保护工业海岸线，其实就是在捍卫新加坡的前景。”

针对护岸策略的考量，张凯雯透露，必须考虑租约到期日、重新发展计划、现行护岸能力，以及最迟在2045年落实护岸措施的理想时间表等。

她说，这些因素将指引裕廊集团的策略，包括是否延长业者的租约。若批准延期，业者必须在指定期限内建设护岸设施；若决定不延长租约，裕廊集团会自行落实护岸措施，并列明具体时间表，让业者知道地段何时可以重新出租。

张凯雯在第二届新加坡水协会东南亚海岸防护研讨会上演讲时透露，当局计划最迟在2045年落实护岸措施，确保裕廊岛有能力抵御海平面上升的威胁。（蔡玮谦摄）

裕廊集团统筹工业护岸措施 效率更高

南洋理工大学城市对策中心主任楚剑教授说，裕廊集团成立海岸防护署，表明政府愿意在护岸工作投入更多资源，以增强我国的海岸韧性。

他指出，我国很大一部分的海岸线在工业区，工业海岸用途会随着时间改变，须要考虑的因素繁多，护岸的挑战不小。由裕廊集团负责规划和管理工业区的护岸需求，效率会更高。

新加坡国立大学土木与环境工程系助理教授李玉珠认为，新加坡的护岸工作从长期规划层面，进入到各部门建立专业职能的阶段。设立专门团队有助积累专业知识、统筹工程研究，并确保护岸韧性及早融入发展计划中。

她说，海平面上升是长期挑战，必须制定可以与时并进的护岸策略，根据最新的科学和实际情况进一步加强。“全球许多城市才刚刚开始考虑长期的护岸策略，新加坡则已积极未雨绸缪，有潜力成为气候韧性和护岸规划的全球领导者。”

裕廊岛由亚逸茶碗岛（Pulau Ayer Chawan）、猛里茂岛（Pulau Merlimau）和沙幕伦岛（Pulau Semulun）等整合而成，填海工程1995年展开，2009年竣工。裕廊岛的面积约3000公顷，是原来几个外岛面积总和991公顷左右的三倍，岛上有许多炼油厂、石化厂和石油贸易公司。（海峡时报）

西部岛屿或可发挥护岸作用

我国计划在未来数十年，把裕廊岛以南的岛屿整合成西部岛屿，以支持新一代工业发展和新型发电基础设施，并为军事用途预留空间。西部岛屿也将与裕廊岛衔接。

国大土木与环境工程系副教授耿国庆说，大型离岛能够影响水流情况，西部岛屿未来也可能发挥护岸作用，作为整体增强海岸韧性的一部分，具体效益取决于西部岛屿的最终位置、形状、高度和海岸线设计。

“通过恰当的水动力模拟和综合式的海岸规划，填海造地和海岸防护有望相辅相成。”