投资5000万元成立的国家工程生物学中心星期一（10月5日）正式启用，用于开展工程生物学基础研究和技术开发，探索更环保的生物制造方式，生产特种化学品。

这个国家工程生物学中心（National Centre for Engineering Biology）由新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡理工大学、淡马锡理工学院、南洋理工学院及新加坡科技研究局合作成立，地点就在新加坡国立大学内。教育部长李智陞星期一为中心主持开幕仪式。

新中心主要推动利用可再生原料，生产广泛用于不同工业领域的高价值产品和材料，同时培养能够利用生物系统进行产品生产的人才。

中心执行理事长张旭教授受访时说，特种化学品生物制造是中心的旗舰项目，中心将运用人工智能（AI）、自动化、共享数据平台等技术和设施，让研究人员能够先利用数据和AI预测细胞的表现，再进行实际实验，让生物设计更精准和可预测。

特种化学品包括生物表面活性剂、特殊脂质、香料和香精、生物活性化合物，以及用于先进材料生产的原料等。

其中一些产品难以通过传统化学方法生产，目前需要使用大量能源及化石原料，利用可再生原料进行生物制造，可逐步减少对石油原料的依赖。

张旭也是国大合成生物学创新研究项目主任、新加坡合成生物学联合会主任。他说：“我们的目标是利用可再生原料和更洁净的制造工艺，为社会所依赖的产品提供更可持续的生产方式。”

位于国大的新设施按照“设计—制造—测试—学习”（Design–Build–Test–Learn）的流程设计，让人工智能设计和实际实验可以更紧密衔接。

设施分成四个相连区域，包括利用人工智能提出新设计并分析实验结果的计算与数据区；进行实际实验的主要实验室；自动制造和测试设计的先进生物铸造平台，以及培育和评估最佳成果的生物生产区。

中心获得国家研究基金会中型研究资助计划（National Research Foundation Mid-Size Grant）近5000万元的资助，为期七年的资助从2023年开始拨款。

为庆祝中心启用，中心也在10月5日至8日举行首届新加坡工程生物学周，探讨工程生物学领域的科研、成果转化、产业应用和人才培养等课题，预计汇集约300名来自本地和国际的研究人员、学生和业界伙伴。