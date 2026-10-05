6岁的廖昱程跟同学们坐在一起，专注地听着《警察小伙伴：逃离、躲藏、通报》的故事。故事讲完后，他腼腆而自豪地告诉同学们，故事书的作者是他的妈妈洪诗琳。

全国保家安民计划（SGSecure）推行十周年之际，新加坡警察部队与内政部全国保家安民计划办公室联合推出面向学龄前儿童的英文故事书“Run, Hide and Tell: An SGSecure Story”（《警察小伙伴：逃离、躲藏、通报》）。这也是第一系列“警察小伙伴”（Police Pal）故事书的完结篇。警察部队计划在明年发布第二系列，故事主角依然是警察小伙伴小狮子雷（Ray）。

外交部兼内政部第二部长沈颖星期一（10月5日）在伟源小学（West Spring Primary School）教育部幼儿园，为一班K2的孩童朗读这本故事书，并颁发奖状给参与《警察小伙伴》系列创作的志愿者。

沈颖说：“我们希望借助这本故事书，让孩子从小学习如何应对危险的状况，例如用‘逃离、躲藏、通报’保护自己，向大人求助。”她也希望家长可以继续在家中加强这方面的教育，从小培养孩子的安全意识。

这部《警察小伙伴》讲述了小狮子雷如何在发现校园内有可疑人物留下背包后，与朋友小仓（Hammie）和奥利（Ollie）逃离现场，找地方躲藏，并把情况通报教师的过程。

故事设定贴近学童生活 增强情境代入感

作者洪诗琳（40岁）是一名警官，也是三个年幼孩子的母亲。她说：“故事的背景设定在孩子们熟悉的环境，让他们能从角色身上看到自己的影子，对情境产生代入感，从而更好地记住感到不安全时应该采取的行动。”

由于妈妈是一名警官，廖昱程说，他最喜欢的情节是故事中的人物向教师说明情况后，警察来到现场把可疑人物逮捕的情节。“听完故事之后，我知道遇到紧急情况要逃离、躲藏、通报。”

设在伟源小学的教育部幼儿园也在校内举办全国保家安民计划嘉年华，通过互动活动强化故事书中关于安全与应急准备的信息，约240名学前儿童参与。

伟源小学教育部幼儿园园长田瑞祥（39岁）说：“近期发生了一些与校园安全相关的事件，因此我们认为让孩子们了解校园安全的重要性，以及他们能发挥的作用，非常重要。”

警察部队将把故事书分发至所有向幼儿培育署注册的学前教育中心及教育部幼儿园，并从11月起在全国公共图书馆开放借阅。警方也将在公共图书馆举办讲故事活动，公众可通过警察部队官网查询活动详情。