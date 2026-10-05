羽毛球是本地广受欢迎的运动项目之一，但专家提醒，这个运动容易致伤，本地的年轻羽毛球学员平均每年会受伤两次，因此如何避免受伤是推广和提升这项运动的一大挑战。

为此，跨国人工智能（AI）基础设施公司Zero Gravity（简称0G）携手南洋理工大学和羽球培训机构YB Badminton Academy（简称YB羽球学院），共同开发基于AI技术的训练模型，利用国内外的运动员数据研究如何避免受伤，并提高训练水平。

0G公司星期一（10月5日）宣布，未来五年在本地投资2000万元，加强对研究、人才和AI实际应用的投入，其中100万元将用于开发羽毛球AI训练模型项目。

YB羽球学院专注于培养年轻羽毛球运动员，尤其是7岁至15岁的小选手。学院创办人兼院长李光荣接受《联合早报》采访时说，羽毛球运动是速度最快的体育项目之一，年轻学员一般每年会经历两次受伤，不仅耽误训练，也影响身体和日常活动。

他说，这个运动中最常见的受伤部位是手腕、肘关节和脚踝等与挥拍和跑动相关的位置，原因往往是热身不足或对预防受伤的知识不够。

“羽毛球对手脚和身体协调要求很高，年轻学员缺少经验，在激烈的运动或比赛中，往往会顾此失彼而造成受伤。”

李光荣介绍，合作团队计划拍摄本地17岁或更年长学员打羽毛球的画面，再到印度尼西亚、日本、韩国、中国等地，拍摄当地专业运动员的视频，然后再结合世界羽毛球顶尖高手的视频资料。

“我们希望通过对比分析这些视频数据，设计出一个AI训练模型，让教练全面了解如何能避免受伤的动作要领，从而帮助学员降低受伤的风险。”

0G在文告中说，未来的羽毛球训练模型能够“捕捉”肉眼难以发现的动作细节、分析技术和身体状况，从而对容易受伤的动作进行预判，让训练更高效。

0G首席执行官兼联合创始人孟科（Michael Heinrich）说：“羽毛球能把前沿AI技术、日常生活数据，以及个人的特点结合起来，帮助大家更安全地提升技术水平。”

除了羽毛球项目，0G今后五年的计划还包括投资1000万元在本地建立全球总部，以及在去年与南大展开的500万元四年AI研究合作基础上，追加投入400万元，同其他大学和学术伙伴开展研究项目。

0G与合作伙伴星期一在国家美术馆签署合作协议。在场见证的是数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪（右一）和南大校长办公室高级顾问、新加坡羽毛球协会首席赞助人孟理齐博士（左一），签署代表是南大副校长（产业）兼杰出大学教授、材料科学与工程学院教授孟颖（左二）和0G首席执行官兼联合创始人孟科（右二）。（曾坤顺摄）

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪在0G的新计划推介活动上说，0G和合作伙伴开展多个项目，是我国积极构建前沿AI领域生态系统的好例子。

“我们正在构建的生态系统，是一个以创新、信任和人才为核心的活力AI社区。我相信新加坡始终是一片利于孕育创新的土壤。”