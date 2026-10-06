新加坡的自然公园六年来扩增70多公顷，相当于增加了超过100个足球场。截至去年底，96%的家庭步行10分钟内就有公园。

新加坡是《生物多样性公约》（Convention on Biological Diversity，简称《公约》）缔约国，承诺推动三大目标：保护生物多样性、可持续利用生物多样性、公正合理地分享利用遗传资源所产生的惠益。

缔约国约每四年须按《公约》提呈国家报告，阐明保育进展，最近一次的提呈截止日期为今年2月28日，是缔约国第七次提呈报告。

根据《联合早报》取得的新加坡第七次国家报告，我国计划在2020年至2030年将自然公园扩增200公顷，截至2025年已增72公顷，占目标36%。

截至2026年3月，新加坡的公园连道长达423公里。国家公园局计划在接下来的四年多里，把公园连道延长至500公里。

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公园局也力求沿路种树，复制类似树林的层次结构，以打造自然连道，方便动物在绿地之间穿行移动，促进生物多样性。全岛现有260公里的自然连道，当局计划到2030年延伸至300公里。

据公园局统计，截至2025年底，本地约96%的家庭步行10分钟就可到达公园；预计到2030年，所有家庭10分钟步程内就有公园。本地目前有18个康疗花园，预计到2030年会添加12个。

当局的另一个计划是到了2030年，修复80公顷的树林、海洋和沿海栖息地。截至2025年底，修复工作已完成60公顷。

至今，152个公园的栖息地提升工作已完成，在全岛416个公园中占近四成。当局希望到了2030年，把这个比率提到至少50%。

为了进一步保护濒危物种，公园局已推出“物种恢复计划”（Species Recovery Plan），目前涵盖48种动物和88种植物，包括新加坡土生姜、新加坡淡水蟹、黄冠鹎等。当局的目标是到了2030年，把覆盖范围进一步扩大至60种动物和100种植物。

公园局：鉴于实际国情 无法保育30%土地

根据《公约》缔约国于2022年制定的“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”（Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework），目标之一是最迟在2030年，保护至少30%的陆地、海洋和内陆水域。

截至2025年底，新加坡的土地总面积约为7万4430公顷，其中3350公顷是自然保护区，约占4.5%。

公园局在第七次国家报告中强调，我国土地稀缺，必须兼顾众多不同的土地使用需求。“鉴于新加坡实际国情，无法保育30%的土地。”

南洋理工大学亚洲环境学院助理教授曾毅文受访时说，第七次国家报告显示，尽管新加坡面临土地局限，环境与物种保育努力仍相当显著。

他指出，新加坡政府在报告中强调，土地有限却面对各种需求竞争，不得不在保育、住房、基础设施和工作场所等发展之间取得平衡。

“未来的重要挑战是如何确保在国家发展规划初期，就把保育纳入考量，并在持续推进国家发展时，维持剩余栖息地的生态环境。”