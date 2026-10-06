我国原定9月底完成国家生物多样性战略和行动计划的更新，但工作尚未完成。国家公园局没有透露延误原因和新的时间表，只说正在检讨计划，确保我国保育策略能应对持续变化的需求。

国家生物多样性战略和行动计划（National Biodiversity Strategy and Action Plan，简称NBSAP）是我国保育工作的主要指导框架。新加坡作为《生物多样性公约》缔约国，须制定这项计划，并定期更新，以落实保护和可持续利用生物多样性等国际承诺。

我国2009年发布这项战略和行动计划，2019年完成首轮更新，涵盖五大保育策略：维护生物多样性、在政策制定与决策中将生物多样性纳入考量、深化对生物多样性与自然环境的认识、加强公共教育，以及促进同国际组织及其他利益相关者的合作。

根据新加坡政府向《公约》提呈的第七次国家报告，我国原定今年9月30日完成新一轮战略和行动计划更新。不过，据《联合早报》了解，这项工作目前已经延误。

公园局受询时没有透露延误的具体原因，也没有说明新的完成时间。“我们正在检讨计划，以确保它与新加坡持续变化的生物多样性保育需求和重点契合。更多详情会在准备就绪后公布。”

专家：延误料不直接影响现行保育工作

南洋理工大学亚洲环境学院助理教授曾毅文受访时说，9月30日是新加坡自行设定的更新期限，并非《生物多样性公约》规定的期限。

他说：“计划更新延误，预料不会对现行保育工作造成直接影响，因为新加坡已有一系列的生物多样性目标，也落实了许多保育项目。”

曾毅文预计，更新后的战略和行动计划一大重点，是说明新加坡准备如何落实“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“昆蒙框架”）下须在2030年前实现的保育目标，把全球目标转化为我国具体的保育策略。

“昆蒙框架”由《公约》缔约国于2022年通过，取代此前指引2011年至2020年全球保育工作的“爱知生物多样性目标”（Aichi Biodiversity Targets）。

框架设下四个须最迟于2050年实现的长期目标，以及23个须最迟在2030年达成的目标，包括保护至少30%的陆地、海洋和内陆水域，以及修复至少30%的退化生态系统。

曾毅文指出，随着国际社会开始评估“昆蒙框架”的整体进展，各国通过国家生物多样性战略和行动计划明确自身目标、落实方式和时间表，有助于外界掌握各国乃至全球的保育进度。