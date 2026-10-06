新加坡民航局为配合即将举行的世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛 ，将在南部设立临时限制区，公众在10月8日至12日的特定时段内，不得在这个禁飞区内操作遥控无人机、放风筝或让大型气球升空。

今年的新加坡F1大奖赛于10月9日至11日举行。民航局星期二（10月6日）发文告说，设立禁飞区的目的是要保护公众安全，以及让直升机在F1大赛期间进行低空拍摄。

禁飞区以滨海湾F1大赛的赛道为中心点，受影响的地点和路段包括东陵路、乌节路、小印度、明地迷亚路、加冷河、芽笼路、蒙巴登路、滨海堤坝、滨海湾花园、滨海南码头、丹戎巴葛、新加坡中央医院、牛车水和中峇鲁等。禁飞区从平均海平面延伸至空中4000英尺（约1219公尺）。

实行禁飞区的时段是：

10月8日下午2时至9日凌晨1时；

10月9日下午3时至10日凌晨3时；

10月10日下午2时至11日凌晨3时；

10月11日下午2时至12日凌晨3时。

新加坡F1大奖赛于10月9日至11日举行。（档案照片）

在禁飞区实行期间，除非持有民航局发出的执照，否则任何人不得在禁飞区内进行操作遥控无人机、放风筝或让大型气球升空等活动。

与此同时，危险区、禁区、限制区和保护区5公里范围内，也严禁公共飞行活动。

若违反条例，初犯者可被罚款最高5万元或坐牢最长两年，或两者兼施；重犯者则可被罚款最高10万元或坐牢最长五年，或两者兼施。

公众可参考OneMap.sg网站，或OneMap应用，获取更多信息。