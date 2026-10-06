配合雇佣法令检讨工作，人力部与劳资政协作伙伴会探讨加强对被裁退员工的支援，包括支付裁员福利和提前强制裁员通知期。

对于有财务能力却在多次警告后仍不支付裁员福利的雇主，当局也在探讨对这些雇主采取行政行动。

多名议员星期二（10月6日）在国会针对就业与裁员课题提出询问，关注政府如何确保被裁退者获得补偿金，以及为他们提供更具针对性的支援。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏答复时指出，根据2025年的裁员通知数据，约88%雇主提供裁员福利；其余12％雇主中，约五分之一表示遇到财务问题，其余则因其他理由没提供裁员福利，包括员工可获得其他方面的支援。

她说，裁员福利目前不是法定要求，人力部与劳资政伙伴在检讨雇佣法令时，也将探讨在裁员福利方面对雇主施加更强的约束。未获得裁员福利的员工，近八成来自员工人数少于200人的公司。

刘洁敏回应有关“变相裁员”（disguised retrenchments）的情况时说，劳资政伙伴为员工提供相关咨询服务，协助员工识别何谓变相裁员。若有“变相裁员”的举报，人力部会对企业展开调查，留意是否有解雇合约数量激增的情况。人力部也将与劳资政伙伴合作，提供更清晰的指导方针，防止漏报或少报裁员情况。

劳资政伙伴也在探讨加强给予被裁员工的支援措施，包括支付裁员福利并提前强制裁员通知期，以便更早地为被裁员工提供就业支援服务。

根据人力部上个月公布的《劳动市场报告》，被裁人数有所增加，从今年第一季的3830人增至第二季的4620人，是2020年第四季度冠病疫情期间以来，裁员人数最多的季度。

刘洁敏指出，人力部正密切留意劳动力市场情况，2026年第二季度的劳动力市场继续扩张，职位空缺数量仍高于失业人数。不过，信息与通信以及金融服务等行业出现放缓迹象，职位空缺有所减少，而裁员人数有所上升。

过去五年，被裁群体的年龄和学历背景基本一致，四五十岁的居民占被裁本地居民逾半数。拥有大学学历的仍占多数，在被裁本地居民中的比率从2021年的51.0%，上升至2025年的66.4%。在专业人员、经理、执行人员及技师（PMET）群体，居民与非居民的裁员概率相似，在2026年第二季，均为每1000名员工有3.2人被裁。

本地被裁居民六个月内再就业率下降

本地被裁居民在六个月内再就业的比率从今年第一季的60.7%下降至第二季的54.9%。虽然季节性招聘趋势是部分原因，但这个再就业率低于往年，也呈现更广泛的下滑趋势。

刘洁敏透露，文职、销售与服务人员、大专及以上学历居民以及30岁以下群体的再就业率下降较为显著。之前任职于制造、信息与通信、金融和专业服务行业的员工再就业率下滑的幅度也较大。这显示，这些行业的招聘需求放缓，可能导致再就业所需时间更长。转入其他行业也需要更多时间和努力。

约七成PMET居民在被裁后12个月内再就业，约八成在24个月内再就业，这与上一季度的再就业率相当。在重新就业的人员中，约六成在12个月和24个月时的薪资高于被裁退前。在薪资减少的群体中，薪资降幅中位数为被裁前薪资的25%左右。