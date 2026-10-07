世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛临近，市中心中高档餐厅迎来消费旺季。受访餐饮业者指出，今年赛事期间的增长主要来自企业和私人包场，有餐厅已接获140人的大型团体订位，甚至被全周包场。

今年的新加坡F1大奖赛星期五至星期天（10月9日至11日）举行。为抢占商机，不少主题快闪活动与餐饮促销已于上星期五（2日）提前开跑，构建起为期十天的F1赛事消费黄金期。

位于滨海湾金融中心33楼的微型自酿啤酒餐馆LeVeL33创办人贝母（Dr Martin Bém）说，F1赛事是餐馆全年最忙碌的时段之一，今年承办的活动数量更是超越往年。

他接受《联合早报》采访时说：“今年最大的变化是大型团体与私人包场活动显著增加。赛事期间接获最大团体订位是140人，而普通订位平均每桌约为七人。”

尽管9月以来烟霾笼罩全岛，但贝母指出，空气质量转差至今未对LeVeL33的户外订位造成明显影响，户外座位反而最先被抢订一空。“顾客显然非常看重在户外高空俯瞰并感受赛事周末的狂热氛围。当然，我们也希望在这个关键的周末，空气质量能有所好转。”

在本地运营多家餐饮场所的1-Group集团市场经理陈美俊受询时则说，旗下位于金凯源中心（CapitaSpring）大厦51楼的露天酒吧1-Arden Bar，生意确实受到烟霾波及，但室内餐厅未受影响。

陈美俊指出，配合F1赛事，集团在2日至11日期间，于旗下12家餐厅推出名为“杆位”（Pole Position）的主题活动，此期间承接的私人活动也比去年同期增加了22%。其中，以市中心餐厅的增长势头最强，例如位于滨海湾的意大利餐厅MONTI，预订量同比翻倍。

去年F1赛事共吸引30多万名海内外赛车迷到场观赛，同比增长11.7%。

今年F1开赛前，米尔肯研究院亚洲峰会、加密货币大会Token 2049等会展活动于同周举办，预计吸引不少高端商务旅客齐聚我国。

除了赛道上的风驰电掣，每年F1期间的国际级演唱会也是瞩目的焦点。政府大厦前草场今年将迎来多组重量级歌手与乐团登台献唱，包括金曲歌王林俊杰、韩国天团防弹少年团（BTS）的师弟团Cortis，以及新西兰乐队Split Enz。

紧邻演出草场的新加坡国家美术馆内，横跨五楼和六楼的新晋餐馆Milli也分得这波“赛事红利”。六楼设有室内户外的餐饮区，在10月5日至11日期间，已被一场私人活动包场整整一周，期间暂停对外营业。

Milli常务董事梁勋杰透露，客户早在餐馆今年5月刚试营业时便已锁定档期。五楼设有DJ音乐及娱乐表演区域的订桌与咨询量也明显上升，企业包场咨询尤其热络，目前最大团体订位是20人晚餐。