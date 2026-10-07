尽管美国国债收益率持续高企，但新加坡家庭和企业整体仍有能力应对潜在的较高借贷成本。当局已做好准备，在必要时提供适当且有针对性的援助。

国家发展部长兼新加坡金融管理局副主席徐芳达星期三（10月7日）代总理兼财政部长黄循财，回答碧山—大巴窑集选区议员安迪（Saktiandi Supaat）提问时指出这点。安迪的问题是，美国国债收益率上升对我国家庭和企业借贷成本带来什么影响。

徐芳达说，相比别的市场，新加坡目前利率涨幅较温和，反映了稳健的财政基本面。国内借贷成本基本保持在历史水平，10年期新加坡政府债券（SGS）收益率约2.5%，略高于过去10年平均的2.2%。

国内整体信贷环境也良好。三个月复合新元隔夜利率（SORA）约1.2%，低于10年平均的1.5%。信贷增长保持稳健，信贷质量良好，银行资本充足。

金管局的压力测试表明，企业和家庭总体财务状况良好，足以应对更高借贷成本。金管局也设有保障措施，确保家庭在申请住房贷款时不会过度负债。

对于安迪就美国利率若继续上升，会否推高本地长期利率和融资成本的进一步询问，徐芳达回应，新加坡无法与全球市场脱钩，美国利率上扬会对我国产生影响。

不过，本地政府债券需求保持强劲，在全球市场波动加剧之际，新元公司债券也获得市场良好反响。

他透露，今年迄今，新元公司债券发行总额达到约280亿元，有望超过去年。

至于金管局投资组合可能受到的影响，徐芳达说，金管局以长期投资视角管理外汇储备，分散投资于多元化资产和货币。因此如果个别市场承压，可从不同来源获得流动性，今后也会继续这样做。