篮球网红飞来新“单挑”，引数百公众挤爆牛车水篮球场，有人甚至爬上两层楼高的栏杆围观。

在社媒平台Instagram和Tiktok共有超过770万名粉丝的加拿大籍篮球网红“MK”Matt Kiatipis（26岁），以到各地与篮球爱好者“单挑”切磋球技而闻名。

他星期二（10月6日）到牛车水大厦的篮球场进行挑战赛，吸引大批公众到场观看，现场被挤得水泄不通，也引起附近居民不满。

根据读者提供的视频，篮球场聚集约数百人，绝大部分围在篮球框附近，把网红团团包围。有男子不断挥手叫球迷往后退。

画面也显示，有球迷甚至不顾危险，爬上球场周围约两层楼高的栏杆围观，场面相当危险。

记者于晚上8时抵达时，现场仍有近百人聚集，但已不见该名网红。篮球场上有人情绪高昂，不时大声叫喊。

住在隔壁组屋的王女士（64岁）说，人群从星期二傍晚6时许开始聚集，过后就听到楼下不断传来欢呼声。

“我不懂发生什么事，只看到很多人在打球，然后警察有到场，他们才暂停了一阵子，但不久后又继续起哄打球。”

她说，平时都有人会到该屋顶篮球场打球，但不曾聚集这么多人。

“星期二晚上真的太多人了，确实很吵，加上不少人为了看球，冒险爬上栏杆，真的非常危险！”

完整报道，请翻阅2026年10月7日的《新明日报》。