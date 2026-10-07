男子到酒吧庆祝妻子怀孕，其间怀疑被旁人瞪眼，竟与三名同伴围殴一名酒客，甚至举起铁制高脚椅砸向对方头部，导致对方多处骨折，视力受影响几个月。

这起事件发生在去年4月28日凌晨2时02分至04分，地点在芽笼路一带的酒吧内。

判监18月打四鞭

被告是27岁的苏文杰，他承认一项蓄意重伤的控状，被判坐牢18个月以及鞭打四下。受害者是一名34岁的马来西亚籍男子，事发时正与朋友在酒吧饮酒。

案情显示，被告案发时与一群朋友在酒吧庆祝妻子怀孕，同时也为涉案者陈瑞兴（45岁）的妻子庆祝生日。

其间，被告与一名朋友到酒吧后方拿酒，经过受害者身边时，以为对方在瞪他。被告拿完酒返回座位再次路过时，又认为受害者朝他瞪眼。

被告对此大感不满，上前往受害者的左手臂挥了一拳。两人发生口角后，被告又朝对方面部连挥数拳。此时，包括陈瑞兴在内的三名被告朋友赶来，四人开始围殴受害者，对他拳打脚踢。

过程中，陈瑞兴一度抓起受害者的头发试图用酒瓶砸他，但被妻子及时制止。被告则举起一把铁制高脚椅砸向受害者头部，随后又将高脚椅掷中其头部。

陈瑞兴接着又拳打受害者三下，后在妻子劝阻下住手。受害者全程没有还手，被打至全身无力，只能抓着酒吧门框试图站稳，不料被告此时又对他施加一记左勾拳。

受害者事后被送院治疗，被诊断出额窦粉碎性骨折、鼻子及左眼眶顶壁骨折、后枕部垂直裂伤，以及左眼皮割伤。因担心负担不起本地的医疗费用，受害者坚持出院，返回马国就医。

不过，受害者回到马国后没有接受手术，靠吃药治疗。他双眼视力受影响，左眼数月来持续感到疼痛且视线模糊。

涉案同伙也被判刑

和被告一起干案的友人也涉嫌醉酒对私召车司机动粗，被判坐牢17个月，鞭打三下。

陈瑞兴与被告在同一天认罪，他面对三项包括蓄意重伤、蓄意伤人，以及抵触防止骚扰法令的控状。

除了重伤受害者外，他也在今年4月12日晚上8时23分，在醉酒情况下，于万国通道对载他回家的私召车司机动粗，抓伤司机颈部，还辱骂对方。（人名译音）

完整报道，请翻阅2026年10月7日的《新明日报》。