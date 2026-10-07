国际秩序更替与科技革命交汇，外交部长维文医生认为，中小国家能否在这些动荡中变得更强，取决于能否更好地掌握人工智能、生物科技和能源领域的新技术，在重组国内经济和竞争优势的同时，也维持社会团结，避免分裂、极化和歧视。

维文星期三（10月7日）在米尔肯研究所2026年亚洲峰会上，与研究所总裁迪提齐奥（Richard Ditizio）进行炉边对话时，谈到我国和其他中小国家如何应对当前科技与地缘政治变革的挑战。

他说，美国在过去80年整体上支撑起一套全球化、供应链和自由市场体系，也支撑了一套稳定的规则和国际法体系。这套秩序如今发生重大变化，关键在于中美两国各自面对的国内政治：美国面对不平等和政治两极化；中国则面对人口老龄化、生育不足，以及国内消费与国家长期出口导向型的发展模式之间的失衡。过去数十年，中美经济互补关系曾使双方受益，但贸易失衡局面已难以持续。

维文认为，当前局势不能仅以大国竞争或角力来解释。在大国国内政治重新调整、新的国际秩序形成之前，世界仍将处于动荡时期。这段新旧秩序交替的过渡期，对新加坡等外向型经济体尤其具有挑战性。

至于谁最终会在这场变革中脱颖而出，维文认为，这取决于谁能更好地掌握AI、生物科技和能源领域的新技术，并能成功重组国内经济和重塑竞争优势应对机遇与风险。

维文提醒，把握AI发展机遇的同时，须警惕这项新兴科技带来的风险。

“任何人若告诉你，他能绝对控制自己的（AI）自主代理，完全知道它会做什么、不会做什么，显然并不了解自己在说什么。”

今年5月，维文曾分享他如何利用开源工具和大语言模型搭建专属AI代理，优化工作流程。他在对话会上说，经过一段时间使用，他体会到AI代理会失控是真实存在的威胁。

他指出，连他自己都能运用这些技术，也意味着别有用心的国家和非国家行为体可能利用它们，制造化学、生物或其他大规模杀伤力或破坏力武器。此外，AI对社会、信念、合作、动员和政治运作也产生影响，进而把人们带入全新的领域。

他也提醒，AI代理以互联网上的人类思想和文字为训练素材，会吸收网上存在的暴力、厌女和不公等人类思言行为。

“我们都不是圣人，也不是魔鬼，有时如何行事取决于所处的情境。因此，以人类思想和文字为养分成长的AI代理，也会像人类一样行事，我们不应对此感到惊讶。这可能令人非常害怕，或者也应成为我们深思的契机。”

任亚细安主席国成功关键在于深化整合

我国将在2027年担任亚细安轮值主席国。谈到要如何评估任期是否成功，维文指关键在于亚细安能否持续增长、深化整合，扩大区域外的伙伴关系，并发挥成员国在能源和科技等领域的互补优势。

“我们希望外界是依据我们的实力来评估亚细安，而不是把我们视为超级大国角力的场所，或另一个代理战的战场。”

维文指出，尽管国际秩序和贸易体系受到冲击、供应链遭遇干扰，亚细安多个经济体今年上半年仍取得显著增长，这个区域未来20年仍有很大的增长潜力。

根据各国官方数据，今年上半年，越南经济同比增长8.18％，新加坡增长6.1％，马来西亚和印度尼西亚则分别增长5.7％和5.45％。

“这是一个机遇与风险并存的时刻，也是一个充满巨大变化与波动的时刻。如果我们能妥善应对，不仅是新加坡，而是整个亚细安，我认为我们就有一个相当有说服力的论述，亚细安也有巨大的潜力。”