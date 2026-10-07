买股票基金，有赚有赔，买预付配套，却可能有去无回。

今年首三季，消费者协会收到消费者通报的预付款损失已达669万元，比去年一整年的271万元足足高出近1.5倍。

所谓的预付款，指的是消费者还未使用服务前，预先支付给商家的款项，即坊间常说的“配套”，见诸美容、按摩、健身等行业。

业者往往以购买配套更划算作为卖点，吸引消费者购买，一旦成功交易，也等于提前锁定一名长期客户。

如果业者稳定营业，那尚且相安无事，但若轰然倒闭，消费者的预付款便可能血本无归。

今年9月，新加坡连锁健身及瑜伽品牌True Fitness与True Yoga无预警关闭，就有大批消费者受影响，消协共接获1518起投诉，涉及金额超过378万元。

业者倒闭后，消费者预付款常“打水漂”，因为其清偿顺位在企业清盘过程中排名末端。

企业变卖资产后，会优先支付有抵押债权和其他优先债务，而作为无抵押债权人的消费者，由于“收钱”顺序靠后，轮到他们时，商家能用来还债的款项通常所剩无几，甚至消失殆尽。

这也让支付预付款买配套这件事，似乎已变相成为一种“有风险的投资”。

按理来说，消费者付钱购买配套，商家本就有责任提供买卖双方说定的商品服务，消费者的预付款应该像把钱存在银行一样稳妥，买多少，就能用多少。

然而现实情况中，消费者付出的预付款，却可能像投资一样充满风险。

各种配套标榜有多优惠，能节省多少，就像标榜潜在回酬率的投资项目，理想很丰满，现实却可能很骨感。是赚是赔，购买的当下，根本无法确定。

预付配套的消费者若能以优惠价格用完服务，还算是赚到，但若服务还没用完，商家先倒闭，就得不偿失。

那么，有没有一种做法，能让消费者购买配套的预付款和存在银行一样稳当？在本地银行，存款保险上限为10万元，意即个人把钱存进银行，即使银行有个三长两短，存款也能获得保障，至多从新加坡存款保险公司拿回10万元。

消协星期一（10月5日）针对“预付款损失之乱”的三大建议中，其中一项便是呼吁当局应规定涉及大额或长期预付款的行业，如美容和健身业者，必须取得消协保证标志（CaseTrust）认证。

而取得上述认证的其中一个前提，是业者必须采取强制性预付款保障措施，即购买定金履约保证金（Deposit Performance Bond），以保障消费者预付款免受企业倒闭的影响。

在相关措施下，即使企业倒闭，消费者未使用的配套余额将由保险公司理赔。

欲取得消协保证标志（CaseTrust）认证的业者，必须确保采取强制性预付款保障措施。（档案照片）

不过，加入消协保证标志目前属自愿性质，且所费不赀，业者未必有足够动机主动申请。

CaseTrust的常规申请费为535元；第一家门店的评估费为856元，其余门店642元；此外首家门店每年须支付的管理费为535元，其他门店267元5角。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙9月8日的国会书面答复披露，截至今年7月31日，本地共有909个业者加入消协保证标志计划。

然而，随着本地预付款损失持续冲破历年纪录，在相关“重灾区”，尤其是美容、按摩、健身和装修等行业采取更强硬措施，或许有其必要。

即使不将保障涵盖面更广的消协保证标志计划列为强制性措施，或许也该考虑强制业者购买保障预付款保险。

这一做法虽然会提高业者的营运成本，但在两害相权取其轻下，无法承担购买保障预付款保险的业者，或许在财务上本就不具备提供配套服务的余裕，如此或许还有个正面的“副作用”，即变相排除那些倒闭风险较高的业者向消费者收取预付款。

消费者掏钱购买服务或商品，本就不该被迫承担可能比投资还高的风险。