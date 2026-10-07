本地斥资2500万元成立健康长寿研究院，集大学、医疗集团、研究所三方优势，为年长者常见的失智症、骨骼肌肉老化等健康问题寻找更系统的解决方案。

南洋理工大学、国立健保集团和国家级研究机构老年教育与研究院（The Geriatric Education & Research Institute），星期三（10月7日）宣布携手成立健康长寿研究院（Healthy Longevity Institute，简称HELI)。

健康长寿研究院2500万元的初始资金由三个合作机构共同承担，旨在创建一个不设实验室的“虚拟”综合平台，结合临床医学、转化科学、工程与计算系统开发、社会科学于一体，致力让新加坡老龄化人口更长寿也更活跃健康。

研究院将聚焦认知与心理健康、生理健康、临床与政策研究三大领域展开工作。

具体计划包括：在认知与心理健康方面，开发可提早检测失智和风险评估的生物标志物；在生理健康方面，针对肌肉骨骼系统衰老、肌少症等症状，开发防跌及跌倒后复健的可穿戴设备和机器人解决方案，助年长群体留住体力、行动力，及独立自理的能力。

至于临床与政策研究，研究院将探讨照护体系、家庭、社区和公共政策如何影响健康成效，希望创建一个可横跨医院、社区与居家的测试平台，精准评估干预措施的成效。

成立健康长寿研究院，是全国推动“健康长寿”宏观愿景的一项举措，与国立研究基金会未来五年的研究、创新与企业计划2030（RIE2030）旗下“实现健康长寿大挑战”计划相辅相成，推动科研工作和社会环境干预措施，延缓大脑和体能退化，应对人口老龄化挑战。

王瑞杰：老龄化是个多维度概念 需跨学科研究应对

国立研究基金会主席、前副总理王瑞杰，在研究院推介仪式上致辞时说，老龄化不纯粹是个医学问题。“我们的生理状况会影响心理健康。我们的大脑会影响行动。我们的社会关系会左右身心灵状态。我们的家庭、所处的社区，乃至整个医疗保健体系，决定我们如何优雅地变老。”

他认为：“既然老龄化是个多维度概念，那我们针对老龄化的研究，也必须是跨学科的。”

研究院让合作三方各显所长：南大具有科研和技术优势；国立健保集团的临床专长与设施及社区健康网络可推动解决方案的开发和临床测试；老年教育与研究院则注重将科学发现转化为新加坡医疗体系的实际应用。

三方计划携手制定健康长寿研究发展规划，让博士生、导师，以及临床医生更紧密合作，并通过政府和行业协作，促进科研成果转化。

健康长寿研究院首任院长是南大材料科学家陈晓东教授。他以实际工作向《联合早报》解释成立研究院的必要。

“比如说，我的实验室善于发明新型穿戴设备，发明成果大可通过论文大量发表；但要如何让产品发挥更大效益，让更多人使用，我们就需要与临床医生合作了。”

研究院领导团队另一名成员、南大协理副校长（生物医学与生命科学）林嘉隆教授，则阐述跨学科的重要性。

“以失智症为例吧。我们需要工程师以人工智能方案预测病情，并指导患者进行日常生活；也需要社会科学家关注照护者的压力与负担等社会层面的问题；再需要健康领域的经济学家，评估失智症给社会家庭带来的经济重担。”

为配合健康长寿研究院认知与心理健康方面的工作，南大当天还与国际脑健康联盟（International Alliance on Brain Health） 建立全球战略合作关系。

10月7日，在南大与国际脑健康联盟合作签约仪式上，国立研究基金会主席王瑞杰（中）与联盟主席Claudio Bassetti教授（左）和南大霍瑞安教授亲切交流。（梁麒麟摄）

根据我国上月发布的《2026年人口简报》， 新加坡已正式跨入超老龄化社会，今年公民人口21.4%满65岁，估计到2035年，这个占比预计超过四分之一。