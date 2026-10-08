一年一度的世界一级方程式赛车F1新加坡大奖赛本周末引爆，再度将全岛气氛推向高潮。这场备受瞩目的国际盛事不但在赛场内吸引无数车迷目光，更在赛场外全面点燃本地旅游、休闲与娱乐消费。

网上旅游平台的数据显示，今年F1赛事期间的访新热度较去年稳步上扬。海内外旅客在夜间追逐赛道上的极速激情之外，也希望将日间丰富多彩的文娱观光与休闲体验融入行程，来场更具深度广度的狮城周末之旅；促使这段期间的本地旅游活动预订量上扬至少20%，一日游甚至激增65%以上。

旅游预订平台Klook负责新马印泰业务的总经理温月滢，接受《联合早报》采访时指出，截至10月2日，平台上10月份新加坡旅游预订量已比去年同期显著增长20%至25%，她预料随着赛事临近，接下来还将迎来更多预订浪潮。

温月滢分析：“对旅客来说，像新加坡大奖赛这等大规模的世界级体育赛事，往往只是整个旅游行程的其中一个亮点。无论是白天更贴近F1的世界，还是在观赛间隙探索新加坡更多元的风貌和魅力，我们看到访客正在将更多的体验融入其中，让这个周末的行程更加充实完整。”

除了传统的观光景点，与F1赛事紧密契合的衍生体验展现出强大吸引力，成功吸引海内外游客踊跃参与。

Klook数据显示，如“F1新加坡特展”（The Formula 1 Exhibition Singapore），以及迈凯伦车队车手奥斯卡·皮亚斯特里（Oscar Piastri）与首席执行官扎克·布朗（Zak Brown）联合出席的“McLaren Racing Live in Conversation”等焦点活动，都掀起不小热潮。这些深度互动的F1衍生体验，不光受本地人青睐，也吸引来自印度尼西亚、菲律宾和台湾等主要区域市场的访客，都是推动旅游热度上升的重要引擎。

赛车游乐设施本周最热 商场将赛道激情带到零售餐饮

各大购物商场打铁趁热，把F1赛道激情从滨海湾延伸至零售餐饮核心地带。乌节路文华购物廊就设立F1赛车周边商品快闪店，吸引公众及游客选购。（吴先邦摄）

另一家旅游平台业者Trip.com提供的数据，也印证这股强劲的增长势头。新加坡总经理翁铭俊指出：“与去年相比，我们在今年F1周的销售中看到新加坡景点（增加20.4%）和一日游（增加65.2%）的强劲增长。”

他也观察到，F1赛事周也带动赛车相关游乐设施热潮，使新加坡唯一的室内卡丁车场HyperDrive，以及Skyline Luge，跃升为本周最受欢迎的游乐产品。“这充分反映赛车周已牢牢占据出游旅客的行程心愿单，带动本地特色休闲与玩乐设施迎来新一波热潮。”

F1赛事周也带动赛车相关游乐设施热潮，使新加坡唯一的室内卡丁车场HyperDrive，以及Skyline Luge，跃升为本周最受欢迎的游乐产品。图为圣淘沙的Skyline Luge。（Berita Harian）

各大购物商场也打铁趁热推出活动。乌节路百利宫（Paragon）今年首次举办大型F1主题活动，商场与汤米·希尔费格（TOMMY HILFIGER）及凯迪拉克F1车队合作推出快闪活动，设有F1模拟器、互动赛车挑战、赛车手服装展廊及独家周边商品，还邀请F1车手塞尔吉奥·佩雷斯（Sergio Pérez）与周冠宇现身助阵。

百利宫物业董事总经理汪洁莹受访时说：“我们希望活动能捕捉赛车周热潮，将赛道激情延伸至零售、餐饮与生活时尚热点，这也突显了F1已从单纯的体育赛事，演变为全城的时尚旅游盛事。”

百利宫与汤米·希尔费格（TOMMY HILFIGER）及凯迪拉克F1车队合作推出快闪活动，设有F1模拟器让车迷们尝试赛车的滋味。（Tommy Hilfiger提供）

学者：F1成功串联全岛 形成全方位消费协同效应

共和理工学院酒店与服务管理系高级讲师李俊宏博士受访时引述贸工部数据指出，自2008年至2024年，新加坡大奖赛累计带来超过22亿新元的新增旅游收入。赛事每年有高达90%的组织工作分包给本地企业，惠及酒店与工程等领域。

“F1大奖赛对新加坡整体旅游经济的辐射效应，早已超越单纯的赛道周边门票经济，而是成功串联起全岛的景点、餐饮、展览与文娱活动，形成全方位的消费协同效应，为旅游业创造巨大的赛前赛后商机。”

除了车迷论坛、车手巡游与高端的围场俱乐部（Paddock Club）款待外，赛事周边活动还涵盖赛车主题餐饮、音乐会及夜生活。“新加坡将赛事与城市目的地深度捆绑的策略，正如阿布扎比与墨尔本等城市的经验一样，将F1成功打造为结合运动、娱乐与文旅消费的综合盛宴。”