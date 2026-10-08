男子前后结婚三次育有八名子女，17年来性侵犯其中四名亲生女儿和继女，最年幼的当时只有5岁。女儿受害后都不敢举报父亲，有的担心被赶出家门，有的则希望保住家庭，直至朋友知情后通知校方才揭发案件。

今年44岁的男子一共面对10项包括强奸14岁以下女童和非礼的控状。他星期四（10月8日）下午在高庭认罪后，被判坐牢16年半和打鞭22下。

这起案件发生于2008年至2024年之间。受害人是被告的两名亲生女儿和两名继女。

根据案情，被告前后结婚三次，一共育有五名女儿和三名儿子。2008年，当处于第二段婚姻中，被告趁12岁继女睡觉时非礼对方；继女受害后向母亲求助，但母亲不相信她，继女因担心警方同样不接受她的说辞，因此没有报警。

2020年至2024年，被告和第三任妻子结婚，并且生下一名女儿。但被告仍继续与其他女儿保持联络，其中三名受害人便是在这期间于组屋单位内遭受性侵犯。

2020年，被告与第一任妻子所生的女儿当时17岁。有一天，女儿在组屋房间趴着睡觉，被告趁机上前对女儿做出猥亵行为。女儿大吃一惊，原本想报警但被其他家人阻止，因担心被赶出家门，女儿只好打消举报被告的念头。

被告与第二任妻子的女儿在两人离婚后，仍定期与被告见面，每逢学校假期到被告的家过夜，结果也难逃魔掌，被亲生父亲非礼。

第四名受害人是被告在第三段婚姻中的继女，她视被告为父亲，岂料被告从继女5岁开始性侵犯她，包括指示继女为他口交。

2024年11月某傍晚，继女躺在床上滑手机，房门开着；被告站在主人房门口盯着继女，然后暴露下体并开始自慰。继女用手机拍下被告做出猥亵动作的过程，再把影片传给好友，后者劝她报警，但继女担心导致家庭破裂而不愿意这么做。好友最终决定通知学校教师，被告的罪行这才被揭发。