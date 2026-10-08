对于平均预期寿命达84岁的新加坡来说，医疗开支仅约占国内生产总值的4.5%，因此具备独特的财政空间，可加大对预防医疗的投入。若能妥善平衡急症治疗与预防保健，我国有望成为全球医疗创新的“测试基地”，为其他国家提供借鉴。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期四（10月8日）在米尔肯研究所亚洲峰会上，与米尔肯研究所女性健康网络主席、美国前第一夫人拜登博士（Jill Biden）对谈时，提出上述看法。

王乙康指出，许多国家的医疗支出已占国内生产总值（GDP）的10%至17%，在沉重财政负担及医疗人力短缺下，往往难以进一步兼顾预防保健。

相比之下，我国医疗支出仅占GDP的4.5%，平均预期寿命却达到84岁，因而拥有独特的财政空间，可进一步投入预防医疗。他说，只要保持财政纪律，在急症治疗与预防保健之间取得平衡，新加坡就能为世界提供一个切实可行的参考模式。

王乙康与拜登在对谈中主要探讨女性健康与预防保健课题。王乙康说，相较于单纯延长寿命，如今更应着重缩短“预期寿命”与“健康寿命”之间的差距。在新加坡，两者平均相差约10年。虽然本地女性的平均寿命比男性长四年半，但其中约一半时间是在疾病困扰下度过。

拜登认为，如今正是推动女性健康发展的重要转折点。女性需要一张从青春期一直延伸至老年的“健康路线图”，把女性健康视为一个连续而完整的旅程，才能让预防医学发挥最大作用。

拜登在担任美国第一夫人期间，于2023年促成白宫首个“女性健康研究倡议”，为相关研究投入超过10亿美元（约12亿8000万新元）。谈及推动这一倡议的初衷，她说，自己对医学研究长期偏重男性感到震惊，再加上亲身经历更年期禁忌及骨质疏松等求医痛点，令她深感女性预防保健刻不容缓。

拜登肯定我国把建议接受双能量X光吸收测量法（DEXA）骨密度扫描的年龄降至50岁的做法，并直言美国60岁的标准太迟。她呼吁女性提早为停经后的健康做好准备，从年轻时就开始打下基础。

谈到新加坡在女性健康方面的努力，王乙康指出，我国正通过健康SG计划，以及全岛200多个活跃乐龄中心，把预防保健带进社区；这些中心的参与者有七八成是女性。

以遗传性乳腺癌和卵巢癌为例，全科医生可及早识别高风险女性，政府也会资助她们接受基因检测，并采取相应的预防措施。另外，当局也计划通过骨质疏松和肌少症筛查，直接把高风险女性转介到活跃乐龄中心，在专业指导下利用哑铃和弹力带进行力量训练。

王乙康说：“预防保健和人口健康必须做到触手可及，不能只停留在诊所，而是要深入社区和家庭。”