39岁非礼惯犯十多年来在公共场所专挑女性和少女下手，至少18名女性受害。他因非礼女性七次入狱。不料，他出狱后又因非礼一名女学生和一名女教师被捕，在保释期间再非礼一名女顾客，因此被判五年改造性监禁。

根据星期四（10月8日）公开的书面判词，赖建永（Edmund Lua Kian Yong，译音）早前承认三项非礼控状。

被告的最新一轮犯案始于2025年5月15日。一名穿校服的15岁女学生由母亲陪同步行上学时，被告故意用右肩撞向她的胸部。四天后的19日，他回到同一所学校外的人行道，用左臂猛撞一名26岁女教师的侧身，意图非礼。

警方调阅闭路电视画面确认被告身份后，于5月20日逮捕他。他随后被控上法庭，还押约四个月后，于9月19日获法院保释。

保释期间再干案 袭妇女胸挣脱逃走

2025年12月18日晚上，被告在保释期间再次犯案。他在商场地下层盯上一名49岁妇女，故意从正面撞上她，左臂扫过她的胸部。妇女大喊求助，被告试图逃跑。她追上前抓住被告的衣领，但他挣脱逃走。警方次日逮捕他后还押，不准他保释。

判词揭露，被告的犯案记录长达10年，最早可追溯至2014年，包括本案在内，至少有21名介于15岁至54岁的女性受害。多年来，被他侵害的女性包括在零售店和商场逛街的顾客、在巴士站和转换站等车或下车的公共交通乘客，以及在地铁站月台的乘客。2016年，他盯上一名护士，在医院外接连两次推她的胸口。

判前报告评估，赖建永重犯风险高，也有性暴力倾向，并指他缺乏个人责任感，也不愿接触专业支援机构，常以心理与精神健康问题为罪行开脱。

法官：一般监禁失阻吓力 判改造性监禁保安全

法官强调，早前的一般监禁已完全无法阻吓被告，因此有必要判他改造性监禁，以保障公共安全。若按照一般判刑并按逐级加重计算，被告总刑期虽可达到64个月，但在一般监禁下，被告通常服满三分之二刑期后便会自动获释，而且出狱后也没有任何强制性的善后监管。

相比之下，判处被告改造性监禁，他服完三分之二刑期后不会自动被释放，而须由当局酌情决定是否纳入有条件假释（Release on Licence）计划。获释前，监狱署须进行严格风险评估，评估囚犯在狱中的表现、是否完成改造计划，以及出狱后的安排。若获有条件释放，罪犯在余下刑期内仍受严格监管，并须遵守一系列的条件。

因此，法官认为改造性监禁既能保护公众，也能打破赖建永长达10年的性犯罪循环。