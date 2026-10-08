研发生成式人工智能工具，让用户只须输入简单的文字指令，就能将产品创意转化为实体硬件设计，新加坡理工学院学生凭这个项目荣获创新与创业比赛首奖。

新加坡工院三名学生正在开发一项名为BuilderLab的人工智能工具，不仅可为用户完善产品概念、还可生成3D模型及内部组件架构细节，并提供原型制作和生产的相关建议。

组员林嘉安（20岁）说：“我们之前在做初创项目时发现，开发硬件产品通常要涉及工业设计、电子工程、3D建模、原型制作和制造等多个领域的知识，所以我们想研发一种工具，让没有工程专业知识的人，也能将创意转化为实体的设计产品。”

他说，团队从最初的3D打印起步，经过一年的研发和完善，逐渐转向提供一体化的服务；不仅能利用AI分析用户的技术需求，如电池容量、寿命等，也可与制造商建立连接，帮助用户完成最后一环，生产出成品。

团队目前已汇集超过40个亚洲制造业供应商，获得13个初创企业支持，希望未来能拓展更广阔的市场。

刘燕玲鼓励参赛者申请国家资助 让创意落实改变未来

这个项目在首届蔡天宝巅峰赛创新竞赛中赢得首奖。这届比赛以“善用人工智能建设智慧城市”（AI for Good and Smart Cities）为主题，收到逾160份作品，其中11组出自新加坡各高等学府的作品进入总决赛，课题涵盖医疗保健、可持续发展、未来城市等多个领域。

这项竞赛由南洋理工大学主办，是蔡天宝创业教育基金支持的项目之一，旨在发掘初创阶段具有潜力和创意的学生创业者，首三奖分别获得10万元、5万元和3万元奖金。

文化、社区及青年部兼能源、贸易及工业部高级政务部长刘燕玲，星期四（10月8日）受邀出席活动担任颁奖嘉宾。

她致辞时鼓励有创意和抱负的参赛者，申请学校和全国青年理事会的创业资金和资助，将优秀的解决方案进一步发展，做市场检验。“今天在现场呈现的项目，我有信心有朝一日必会发展成优秀的解决方案，不仅塑造新加坡的未来，甚至可能改变世界。”

刘燕玲说，全国青年理事会将在未来五年投入高达2000万元，通过微型资助（Microgrant）计划和“青年行动集结地”（Youth Action Marketplace），为青年主导的项目提供资金援助，以及导师指导、人脉网络等。

和美置地创办人兼执行主席蔡天宝也说：“在一个快速变化且高度不确定的世界里，新加坡的未来将取决于年轻人的创业精神和创造力。我们深信及早对他们的能力作出投资，可助他们优化解决方案，为其他人创造机会。”