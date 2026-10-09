四子之母酒醉失控，在商场内随机强吻陌生“小鲜肉”，接连亲吻两名青年的脸颊与嘴唇，最终被判监禁21周。

被告是现年49岁的吴美芝（译音），她面对六项包括非礼、抵触杂项（公共秩序和滋扰）法令和抵触酒类管制（供应与饮用）法令等的控状。她承认其中三项，余项由法官下判时一并考量。

根据控状，受害者分别为一名16岁与一名23岁的青年。两人是兄弟，皆不认识被告。为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露他们身份的资料。

案情显示，2024年2月12日晚上约11时10分，被告在西部一家商场注意到兄弟二人后，先是走上前一把拽住16岁弟弟的衣领，强行亲吻他的右脸颊和嘴唇。随后，被告又转向对23岁的哥哥下手，以同样手法抓住他的衣领，强行亲吻他的右脸颊和嘴唇。

兄弟俩对被告的举动感到震惊，深感被冒犯，随即避开并站在不远处观察。岂料被告竟朝两人大声叫喊，见两人试图离开，还抢走其中一人手中的塑料袋扔在地上。

受害哥哥最终报警，被告随后被捕。调查显示，被告案发前喝了约10杯啤酒，干案时处于醉酒状态。

被告求情时恳求法官从轻发落，承诺不会再犯。她称自己是家中长女，需照顾年迈父母，包括陪伴患有哮喘的母亲去看医生。她还透露自己育有四名儿子，希望能及早出狱探望他们并与家人团聚，重新开始新生活。

法官下判时指出，被告的行为具侵略性，案发时处于醉酒状态，受害者则年纪尚轻。鉴于被告此前曾有公共滋扰的犯罪前科，法庭须予以加重刑罚，以达威慑作用。

完整报道，请翻阅2026年10月9日的《新明日报》。