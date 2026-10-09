一名27岁男子被指搭讪轻微智障青年，在组屋楼梯口性侵和非礼对方，但因青年证词前后矛盾和出现疑点，男子获判罪名不成立。法官认为，从两人案发时的身体姿势与距离来判断，男子所面对的口交指控难以成立。

被告莫哈默阿迪尔（Muhamad Adil Saidin）面对性侵与非礼弱势受害人的两项控状，他选择不认罪，案件今年7月在高庭开审。郭民力法官星期五（10日9日）下午发表无罪裁决，坐在被告栏里的阿迪尔闻判后喜极而泣。

本案投诉人是一名现年23岁、患有自闭症和轻微智障的青年，他与阿迪尔在案发前并不认识。青年在2024年11月3日报警，声称自己于同年10月30日晚上10时许，在某组屋楼梯口被阿迪尔性侵犯。

审讯揭露，案发当晚，阿迪尔看见当时21岁的青年推着脚踏车，走在某组屋邻里。阿迪尔上前与青年谈话，两人聊了一会儿后，走向附近组屋搭电梯。

青年在庭上供称，他当时感到害怕，但因不敢拒绝阿迪尔，因此答应跟着对方。青年指阿迪尔把他带到19楼的楼梯口，要求他脱下裤子，接着非礼他和为他口交。事后，两人一起搭电梯下楼，分道扬镳。

青年的一名朋友当晚看见青年与阿迪尔在一块儿，几天后问及青年此事，朋友得知青年所描述的事情后，赶紧通报青年母亲。青年的家人之后决定报警。

阿迪尔否认在楼梯口性侵犯青年。他辩称，案发晚上看见青年时，怀疑对方的脚踏车是自己的亲戚的，于是上前询问。在谈话中，青年开始与阿迪尔聊心事，包括他在邻里被人欺负等。阿迪尔注意附近停放着警车，因担心被警方逮着他在吸电子烟，于是开始走向附近组屋，但他没有要求青年跟随，是青年自己跟上来的。两人搭电梯到19楼，坐在楼梯口继续聊天不超过10分钟。

辩方律师江祐贤在结案陈词中指出，阿迪尔没有任何性侵犯青年的理由与动机。阿迪尔与妻子结婚近四年，育有三名孩子，其中两个孩子在案发时不到两岁，江祐贤说，阿迪尔没有理由为了案发那几分钟，而牺牲他的婚姻生活与自由。

法官审理控辩双方的证据后认为，青年的证词存在矛盾，部分说法与客观证据不符，无法达到“异常可信”的标准。其中一个关键矛盾是，青年供称案发时他站在楼梯上，阿迪尔坐在比他低至少一级的台阶上为他口交，但考虑到青年的身高与现场环境，法官接受辩方所提出，即使阿迪尔伸长脖子，他的嘴巴与青年的下体隔着至少16公分的距离，阿迪尔不大可能在那个情况下做出口交动作。

另外，针对是阿迪尔扯下他的裤子或他自行脱裤，青年的说辞前后反复；由于这是案发过程的重要细节，法官指出，这影响了青年证词的可信度。青年也称因害怕阿迪尔，所以跟随对方上楼，但电眼画面显示青年并未流露明显的恐惧。

法官强调，不能单凭青年患有自闭症，就忽略其证词的矛盾之处。综合对所有证据的考量，法官裁定控方未能在排除合理疑点的情况下证明指控，因此判阿迪尔无罪。