中央肃毒局展开为期五天的全岛肃毒行动，74名涉毒人员被捕，当局在行动中起获大量毒品，黑市估价超过4万8600元。

中央肃毒局星期五（10月9日）发文告说，执法人员从星期一（5日）至星期五在全岛展开肃毒行动，涵盖勿洛、后港、盛港和裕廊等地区。

当局在行动中起获约243克海洛英、128克冰毒、244克大麻、20克克他命、10颗埃利敏5号药丸、两张麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票，以及羟基丁酸钠（GHB）和美沙酮各一瓶。

这些毒品估计市值超过4万8600元，其中起获的海洛英、冰毒和大麻，足以供224名毒虫吸食一周。

肃毒局也披露，执法人员星期一上午突击检查加西雅弯（Cassia Crescent）附近的一个住宅单位，逮捕一名涉嫌贩毒的30岁新加坡籍男子，并在单位内起获约49克大麻及吸毒用具。

执法人员循线追查，随后前往惹兰武吉河水附近的另一个住宅单位，逮捕一名涉嫌贩毒的38岁新加坡籍男子，并在他的袋子里发现10颗埃利敏5号药丸。

进一步调查后，执法人员在底层垃圾槽处发现一个塑料袋，里面装有约17克大麻、两张毒邮票及吸毒用具。垃圾槽旁也发现两支卷好的大麻烟。

除了在住宅区展开肃毒行动，肃毒局也在星期四（8日）晚上联合警方、卫生科学局和民防部队，突击检查数家夜间娱乐场所，打击吸毒及其他违法活动。

执法人员在联合行动中共检查119人，其中86人因涉嫌吸毒而接受唾液检测。

肃毒局并未透露受检者的检测结果，也没有说明这次夜间娱乐场所的执法行动是否有人被捕。

执法人员在联合行动中共检查119人，其中86人因涉嫌吸毒而接受唾液检测。（中央肃毒局提供）

肃毒局强调，将继续与其他执法机构紧密合作，加强对吸毒及其他违法活动的威慑，确保夜间娱乐场所等公共空间的安全与秩序。

相关调查仍在调查中。