我国星期五（10月9日）的24小时空气污染指数逼近非常不健康水平，但赛车迷与歌迷外出观看世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛的兴致并没因此减退，赛场周围在练习赛下午4时许展开之际，就陆续迎来戴着N95口罩的公众。

晚上8时，距离正式开赛还有半小时，滨海广场顶层花园的长廊已聚集了约100多名观赛者。比赛开始，赛车呼啸而过，众人举起手机，想要捕捉赛车从滨海湾金沙前驶过的瞬间。

滨海广场顶层花园的长廊聚集约100多名观赛者。（郑一鸣摄）

《联合早报》记者星期五下午走访莱佛士坊、淡马锡道、金禧桥和滨海湾等赛场周边多处。据观察，大多数人都便装出行，且没有佩戴口罩。

比赛开始，赛车呼啸而过，众人举起手机，想要捕捉赛车从滨海湾金沙前驶过的瞬间。（郑一鸣摄）

购买了“至尊走动区”（Premier Walkabout）门票的赛车迷卓福利（53岁，退休）受访时说，虽然周围都是雾蒙蒙的，他并没有感到身体不适，所以没有戴上口罩。但为了安全起见，卓福利一行人还是选择在练习赛之后才入场，以减少户外时间。

身穿奔驰车队联名运动衣的洪嘉怡（38岁，医疗工作者）则说，虽然感到口干舌燥，但因天气炎热，所以没有准备口罩。她笑说：“就算烟霾让人稍感不适，F1精神也不会受挫。”

来自澳大利亚的哈巴纳（Bryan Habana，47岁）与妻子露西（45岁）半年前就策划好这趟东南亚之旅，并算好日期，计划在新加坡大奖赛举办之际抵达新加坡。

万事俱备，却刮起东南风和南风，把印度尼西亚森林火灾引发的烟霾吹向邻国。夫妻俩在东南亚待了五个星期，经历了各地的烟霾情况，已习惯戴口罩出门。

根据淡马锡道入场处外的告示，赛道公园（Circuit Park）里的多个急救处将为年长者、幼童、孕妇和患有慢性心肺疾病的弱势群体提供N95口罩。主办方新加坡赛车公司的周边商品摊也有N95口罩出售，每个卖2元。

主办方：没计划调整娱乐项目

此前有外国媒体报道，本地烟霾情况若持续恶化，新加坡大奖赛的一些户外活动，如娱乐项目可能会受到限制。新加坡赛车公司星期五较早时发媒体声明重申，目前没有计划调整活动的娱乐项目。

声明引述公司执行董事菲尔什（Adam Firth）的话说：“我们会继续按活动策划和运营惯例，密切监测一切天气状况，包括烟霾。若有变动，会及时通过官方渠道告知。”

F1首席执行官多梅尼卡里（Stefano Domenicali）星期五接受英国广播公司（BBC）访问时也说，公司健康与安全部门正留意情况，但预期这将会是一个“无比精彩的周末”，料吸引至少30万人。

户外活动继续进行

从星期五起，老巴刹和赞美广场（CHIJMES）等地方陆续展开与F1赛事相关的活动，让公众感染F1气氛。经营老巴刹的平价集团发言人受询时说，会继续监测烟霾情况，并在必要时调整户外活动。

另一方面，记者也在滨海湾金沙购物商城一带观察到，仍有不少公众沿着滨水区跑步或骑脚踏车。

17岁学生何靖每周两天在市区骑行，每次长达两小时。他受访时说：“烟霾恶化导致我更容易喘气，不过我要运动，所以只要不出现严重症状，我就会继续骑行。”

在商场外弹唱的街头艺人伊曼纽尔（Emanuel Francis）也受到空气污染影响，表演时更容易感到喉咙干燥，较难发声。据他观察，烟霾较严重时，街上行人会减少约三成，直接冲击他的收入。

环境局：赛道公园里卖的瓶罐 无须收取一角押金

国家环境局答复媒体询问时说，由于F1新加坡大奖赛在饮料瓶罐退费制（BCRS）全面落实后不久举行，当局考虑到活动规模与性质后，允许赛场内的餐饮业者在售卖饮料时，不收取“一角押金”。

“访客无须缴付一角押金，也应把空瓶投入赛场内设置的回收箱。”

新加坡赛车公司已在官网张贴信息，也会通过手机应用推送通知，确保公众知道相关安排。