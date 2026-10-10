两名男子涉嫌在无有效门票的情况下闯入F1新加坡大奖赛活动区，被警方逮捕。其中39岁男子将在星期六（10月10日）被控上法庭，面对两项刑事侵入控状；针对35岁男子的调查仍在进行中。

新加坡警察部队星期六凌晨发文告说，星期五（9日）下午约3时接获通报，指一名男子在共和国林荫道（Republic Boulevard）一带的世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛活动区内，被工作人员扣留。

初步调查显示，同日下午约1时45分，两名男子试图在没有有效门票的情况下，从淡马锡道（Temasek Avenue）进入F1新加坡大奖赛活动区。

在入口处，35岁男子的门票被发现无效，被拒绝入场；39岁男子则虽持无效门票，仍成功进入活动区。他之后还未经授权进入专供F1新加坡大奖赛工作人员和表演者使用的限制区。

39岁男子随后在活动区内被F1新加坡大奖赛工作人员发现并扣留，警方到场后将他逮捕。35岁男子则随后在淡马锡林荫道（Temasek Boulevard）一带被警方逮捕。两名男子彼此认识。

39岁男子星期六将被控上法庭，面对两项抵触《刑事法典》第447条文的刑事侵入控状。这项罪名一旦成立，可被判监禁最长三个月、罚款最高1500元，或两者兼施。

警方严正看待未经授权进入大型活动限制区的行为，指这类行为可能危及活动的安全和安保。公众应遵守主办方所有出入管制措施，只在拥有有效授权的情况下进入相关区域。违法者将依法严厉处理。