厄尔尼诺现象导致天气干燥，印度尼西亚的林火难以扑灭。新加坡一直与印尼保持联系，随时准备在遏制烟霾工作上提供帮助。

永续发展与环境部长傅海燕星期六（10月10日）在淡滨尼天地，向媒体说明当局如何应对持续恶化的烟霾问题时，谈及与邻国印尼针对烟霾问题的沟通进展。

“我一直与印尼环境部长朱慕（Jumhur Hidayat）保持联系，并向他表示愿意提供支持，也对他为控制森林火患所付出的努力表示感谢。”

她也说，新加坡支持就烟霾问题开展区域讨论和合作。

过去一周烟霾持续恶化。傅海燕指出，苏门答腊和加里曼丹火点增加，加上风吹向新加坡，虽然周末预计会有一些降雨，但24小时空气污染指数（PSI）仍可能超过200，达到非常不健康水平。

“我们须做好准备。我们非常关心民众，尤其是较体弱的群体，年长者、幼童、孕妇，以及患有肺部和心脏疾病者。”

傅海燕强调当局已掌握情况应对烟霾，由28个政府部门和机构组成的烟霾工作小组，一直定期开会。本地N95口罩库存充足，若24小时PSI超过200，将立即启动口罩派发行动。

将发布针对各领域指引 教育部会说明学校应对措施

除了应急计划，政府也将发布针对各领域的指引，包括学校、学前教育机构、工作场所和医疗机构。

傅海燕透露，教育部很快会发布通告，说明在不同PSI水平下应采取的不同措施。

“我再次强调，我们关心民众的福祉。我们一直密切掌握情况，也已经制订相关计划。我们会采取一切必要措施，保障新加坡人的公共卫生。”

截至星期六早上9时，我国五个地区的24小时PSI仍处于不健康水平，中部地区的空气质量最差，达174，西部160、东部156、南部135、北部124。

中部24小时PSI星期五（9日）下午5时曾升高至192，接近非常不健康水平，之后稍有回落。

全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米80微克至119微克，属于偏高水平。中部最高，达119微克，西部111微克、东部110微克、南部81微克、北部80微克。