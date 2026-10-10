国立健保集团首个邻里预防保健中心正式启用，为宏茂桥及中北部地区居民提供一站式健康筛查及后续跟进的服务，让他们无须前往医院，也能在社区内获得特定护理。

位于宏茂桥专科中心二楼的国立健保中心（NHG Health Centre），所提供的服务包括结直肠癌筛查、乳房健康检查、听力评估、一般健康筛查及旅游保健咨询如应接种哪种疫苗等，方便居民及早发现潜在健康问题，并获得适当的后续护理。

也是宏茂桥集选区议员的人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，星期六（10月10日）以主宾身份，为中心主持启用仪式。

国立健保集团发文告说，居民在接受健康筛查后，若发现异常或健康风险较高，往往须到医院进一步检查。新中心将扮演基层医疗和医院专科护理之间桥梁的角色，将部分检查和跟进服务转移至社区，减少居民往返医院的不便。

例如，50岁及以上居民通过全科诊所或综合诊疗所领取粪便免疫化学检验（Faecal Immunochemical Test，简称FIT）套件后，若检测结果异常，可转介至国立健保中心接受进一步评估，包括进行结肠镜检查。

在乳房保健方面，原本在陈笃生医院或邱德拔医院接受治疗、病情稳定者如乳癌康复者，可转介至中心跟进。

至于社区筛查中发现听力问题的年长者，同样可转介至中心接受进一步评估和治疗。有出国计划的居民，也可直接预约旅游保健咨询及疫苗接种服务。

试行家族病史问卷调查 及早识别患病风险

国立健保集团也与新加坡防癌协会及南洋理工大学李光前医学院合作，推出家族病史筛查问卷，并在宏茂桥展开试点计划。

问卷旨在通过了解居民的家族病史，识别患上乳癌、结直肠癌、糖尿病及心脏病等疾病的潜在风险，协助他们选择适合的健康筛查项目，及早发现疾病。

对于可能患有遗传性疾病，如家族性高胆固醇血症的居民，国立健保集团可视情况转介他们至集团旗下基因诊断与咨询中心，接受咨询或检测。

距离宏茂桥地铁站约10分钟步行的国立健保中心，每星期一至星期五上午8时30分至下午5时30分营业。

国立健保集团是三大公共医疗集群之一，负责中、北部地区150万名居民的医疗需求。