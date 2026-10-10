年轻女子酒后闹事，在组屋走廊上将三个花盆及一个架子扔下楼，她还在另一起事件中被揭发无照骑电单车，被判坐牢四周、罚款600元，以及吊销各级执照两年。

被告玛丽莎（24岁，Melissa Rosabelle Misson）面对四项包括鲁莽行为危害他人生命安全、无照骑电单车，以及抵触酒类管制（供应与饮用）法令的控状。她承认其中一项，余项待法官下判时一并考虑。

案情显示，被告在2024年10月5日晚上11时30分，与一群朋友到克拉码头一带用餐，并喝了一品脱（pint）的啤酒。饭后，众人到一家夜店狂欢，被告又喝了一品脱的啤酒和三杯威士忌调酒。

由于被告酩酊大醉且未带钥匙，遂于隔天凌晨4时30分跟随一名男性友人前往对方家借宿。

岂料，被告抵达男性友人住所后不久便坚持离开。友人因担心其安危随其出门，后因听到被告正在用手机报告自己的实时位置，以为有人会来接她，便先行返家。

到了早上6时15分，被告在某组屋二楼走廊外大声呼喊一名男子的名字，并敲打其中一间单位的窗户。随后，她竟将走廊上的三个花盆及一个架子抛下楼。

一名26岁男住户听到叫喊声后开门查看，赫然发现被告正将他家门外的花盆扔下楼，当即喝止。被告随后向男住户声称要找一名叫“瑞兹米”的人，但男住户表示家中并无此人。男住户的父亲随后报警。

警方之后逮捕被告，酒精测试结果显示，其每100毫升血液中的酒精含量高达168毫克。

被告也在2025年9月5日凌晨2时40分，被一名交警揭发她在未持有有效驾照的情况下，骑行一辆由朋友租借的电单车。