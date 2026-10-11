实里达一带丛林中有人擅自占用国有土地开垦菜园，新加坡土地管理局已介入，并要求涉事者清除现场的农作物及物品。

《联合早报》日前接获热心读者通报，指实里达南连路（Seletar South Link）旁的丛林内疑似有人非法开垦菜园。

记者于上星期三（9月30日）走访现场时发现，菜园位置极为隐蔽，须从大马路旁步行数百米，穿越长满芒草和灌木的丛林才能抵达。

该处人迹罕至，一般公众难以发现，即便开车经过附近马路，也不会察觉到丛林深处有菜园。然而，一旦走进丛林，便不难发现杂草有被踩踏的痕迹，沿着这条“足迹”步行约五分钟，菜园便映入眼帘。

占地半个篮球场大 具备简易取水与耕作设施

据观察，菜园面积约有半个篮球场大，园内种有多棵香蕉树和木瓜树，地面则栽种少量蔬菜和芦荟。现场还搭建了棚架，相信用于种植瓜类等攀爬作物。

由于该处没有水龙头等供水设施，菜园便开垦在一条大水沟旁，以方便取水。水沟旁放着一个大水勺，应是用来取水浇灌作物的。园内还散落着数张供人休憩的凳子和几个盛水用的水桶。

菜园就在一条大水沟旁，相信是为了就近取水。（郑一鸣摄）

菜园尾端还搭建了一个简易棚子，里面存放着铲子、手套、长嘴浇水壶等园艺工具，以及一些清洁剂和塑料袋，相信是菜园的“工具房”。

菜园里地面散落凳子、水桶等物件，同时搭建了架子，以种植藤曼作物。（郑一鸣摄）

土管局证实属国有土地 已张贴告示要求清除

新加坡土地管理局在回复《联合早报》询问时证实，经实地视察，已经确认上述地点有部分国有土地在未经批准的情况下被用于种植。当局已在现场张贴告示，要求相关人员清除植物及其他物品。

土管局指出，当局理解涉事者可能花费了大量时间与心血打理这一区域，然而，国有土地是为公共用途而保留，未经批准，不得擅自占用作私人用途。“这是为了确保国有土地保持可用状态，并为更广泛的社会利益，进行公平一致的管理。”

此外，非法种植活动还可能引发实际隐患，在国有土地上放置容器、搭建物或堆放其他物品，可能导致害虫或伊蚊滋生。

土管局强调，将与涉事人员进行沟通，确保未经批准种植的作物及物品被妥善清除。必要时，当局将采取适当行动，以处理擅自占用国有土地的行为。