人民行动党社区基金会(PCF）Sparkle Care与慈善机构家护基金（Home Nursing Foundation）合作，明年上半年在实龙岗综合诊疗所设立活跃乐龄中心。

PCF Sparkle Care目前管理20个护老设施，即11家乐龄护理中心（Senior Care Centres）和九家活跃乐龄中心(Active Aging Centres)，预计最迟明年底将增至总共25家护老中心。

也是PCF理事会主席的数码发展及新闻部长杨莉明，星期天（10月11日）在 PCF年度家庭日活动上致辞时说，到了明年底，Sparkle Care乐龄护理中心每日复健名额将增加78%至375个；日间护理名额则会达928个，增幅超过一倍；活跃乐龄中心覆盖区域的年长人口将超过3万人。

即将在实龙岗综合诊疗所内开设的Sparkle Care活跃乐龄中心（护理）设施，占地2万平方英尺，将为实龙岗一带的年长者提供康乐活动与护理服务。

接下来，Sparkle Care将在加基武吉区（Kaki Bukit）和德义区各开设一家乐龄护理中心，以及在榜鹅开设一家活跃乐龄中心。