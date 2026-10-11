韩国新生代男团CORTIS星期五（10月9日）晚上在F1大奖赛演出带动人潮，但现场留下大量垃圾，地面散落纸巾、水瓶和塑料袋等，情况引起关注和热议。

韩国新生代五人男团CORTIS于星期五晚上7时半，登上新加坡F1大奖赛演唱会舞台，吸引大批粉丝到场支持。

不过，有观众事后在社交媒体发文，指现场人潮拥挤、秩序混乱，散场后更是遍地垃圾。

根据一名小红书用户发布的视频，演唱会结束后，现场地上散落着大量垃圾，包括纸巾、水瓶、塑料袋，甚至一次性野餐垫。

有网友留言解释，部分垃圾可能是在人群拥挤时不慎掉落。还有人指出，丈夫原本拿着一袋垃圾，没想到在人群推挤下，袋子因此掉在地上。

另一名网友则说，当天眼见情况不对，就将垃圾压扁，并放进书包里。当时已有不少人坐在现场，随后人潮突然涌动，根本来不及收拾。也有人指出，场外设有不少垃圾桶，观众应将垃圾带离场地后再丢弃。

除了垃圾问题，也有人发文指，由于人潮拥挤，还发生了因插队问题爆发的冲突。

《新明日报》已就此事向F1赛事主办方查询。

CORTIS新加坡粉丝团发贴文致歉

针对通宵排队、人群拥挤，以及场地内外留下大量垃圾等问题，CORTIS新加坡粉丝团也在Instagram发表声明，向其他F1观众、场地工作人员，以及需要处理现场混乱情况的活动主办方致以诚挚歉意。

声明指出，尽管粉丝团此前已多次提醒粉丝不要太早到场排队，前一天晚上仍有大批粉丝提早到场，导致现场出现不安全且难以应付的情况。

粉丝团指出，已尽力通过社交媒体提醒粉丝遵守场地规定、妥善处理垃圾，并将安全放在首位。

声明也提到，这是CORTIS首次在F1这样的大型活动中演出，吸引了大批本地及海外粉丝。面对庞大的人群，加上参与者背景各异，现场仍出现一些不当行为，影响粉丝群体的形象。

粉丝团最后再次致歉，并强调追星不应该以影响公共空间、增加清洁人员的工作负担为代价。粉丝团也呼吁大家不要互相指责，更不应针对来自特定国家或地区的粉丝。