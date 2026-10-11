超市外发现有八哥粘在了粘鼠板上，热心叔和当局助解困。超市表示与服务供应商合作，强化操作规范。

这起事件发生于上星期一（10月5日）晚上约7时，地点是后港8道第683座组屋的巨人超市外。

公众许女士（37岁）通知《新明日报》，当时在超市外看到一个粘鼠板在地上，一只八哥黏在上面。根据她提供的照片，八哥的两只脚以及部分身体粘在粘鼠板上。

“八哥还活着，而且不断挣扎。”

许女士立刻拨打国家公园局的热线，工作人员稍后抵达。她说，等待过程中，一名超市女职员试图拿起粘鼠板，似乎要把它丢掉。

“我叫她不要动。”

许女士将粘鼠板移到一旁，避免有公众踩到。她随后在晚上约8时30分回到超市外，看到一名当局人员和一名阿叔在场。

据她了解，阿叔在当局人员抵达前，成功将八哥从粘鼠板上解困。

她说，当局人员接着将八哥放进箱里后离开。

巨人超市回复《新明日报》时指出，超市实施的防治措施，是为进行害虫控制，以维持严格的食品安全与卫生标准。

“我们正与服务供应商紧密合作，强化正确的操作规范，防止类似事件再次发生。”