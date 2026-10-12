人工智能正重塑全球就业市场，初入职场的毕业生首当其冲，面临入门级岗位需求减少的严峻挑战。尚达曼总统指出，各国政府应与私人企业合作，鼓励雇主聘用应届毕业生，让年轻人有机会踏出职场第一步。

尚达曼认为，过往在应对冠病疫情及全球金融危机时，各国政府为协助年轻人获得第一份工作而采取的应急措施，如今应成为结构性政策的一部分。

尚达曼星期一（10月12日）在泰国曼谷举行的国际货币基金组织（IMF）和世界银行集团年会上参与一场小组讨论时，发表上述看法。讨论主题为“小型人工智能（AI）：创造更多更好的就业机会”，同场参与讨论的还有IMF总裁格奥尔基耶娃和世行行长彭安杰（Ajay Banga）。

尚达曼说，如果应届毕业生必须等上一年才能找到工作，不仅得在隔年与新一批毕业生竞争，也会错失累积工作经验和培养技能的机会，甚至可能因此对未来失去信心。

“因此，政府与私人领域必须合作，由公共部门提供激励措施，鼓励私人企业聘用应届毕业生，让年轻人有机会踏入职场、站稳脚跟，并在工作中学习成长。”

我国政府去年推出毕业生行业见习计划以及政府机构毕业生行业见习计划，让刚从大学、理工学院或工艺教育学院毕业的新加坡公民和永久居民，有机会到企业或政府机构见习三至六个月，累积工作经验。见习生每月可获1800元至2400元津贴。

截至今年6月底，毕业生行业见习计划提供的800个名额中，已有超过550名毕业生获录取。

也是世界银行集团就业问题高级别咨询委员会联合主席的尚达曼指出，AI对就业市场的冲击不会像海啸般骤然来袭，而是逐步取代工作中的个别任务。这意味着员工仍有时间在岗位上适应变化、学习新技能，在现有基础上持续提升，并培养应变能力。

不过，他也提醒，AI可能加剧经济发展与新工作岗位增加脱节的现象。他举例，中国、印度及东南亚一些发展中国家虽然经济增长表现不俗，创造的就业机会却相对有限。如果各国未能及早应对，AI可能进一步加剧这一问题。

另一个值得关注的风险，是AI可能加剧经济和劳动力市场的“K型”分化，即不同群体的就业情况出现两极分化。

尚达曼说，我们不能让劳动力市场走向“K型”分化，导致大批中间阶层人士掉队，原本累积的技能也无用武之地。

制造业、绿色能源和医疗保健业仍具就业潜力

尽管AI可能取代部分工作，但尚达曼对发展中国家在制造业、绿色能源和医疗保健业创造就业机会的潜力，仍持乐观看法。

他认为，制造业仍可为发展中国家提供就业机会。一些国家的劳动力成本仍低于中国，雇用工人也可能比采用机器人更经济。印度和越南的制造业发展，便显示这一领域仍有潜力。

绿色能源则是另一个有望创造大量就业机会的领域。尚达曼指出，以相同投资额计算，可再生能源创造的就业岗位，约为化石燃料能源的三倍。

医疗保健业同样具有巨大潜力。他说，即使只是为了缩小与发达国家的差距，发展中国家也需要增聘大量医生、护士和社区医护人员。目前，发展中国家的人均护士人数仅相当于发达国家的十分之一至五分之一。

尚达曼也指出，AI正逐渐模糊雇员与创业者之间的界限，催生更多“一人公司”。借助AI，小型业者如今能以比过去更低的成本、更高的效率获取专业知识和技术，并开拓市场，为就业和创业创造新的机会。这类发展也值得各国鼓励。