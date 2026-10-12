人工智能（AI）逐渐取代职场上的基础工作，可能让年轻雇员失去在职业起步阶段学习和积累经验的机会。黄循财总理强调，企业在利用AI提高生产力的同时，不能忽略年轻员工的培训；学生也须扎实掌握数学等基础知识，不能把AI当成学习的捷径。

黄总理星期一（10月12日）下午在首届星展亚洲前瞻峰会上，同星展集团总裁陈淑珊对话时回忆，自己刚加入公共服务时，须为上级做会议记录、起草演讲稿和制作简报幻灯片。这些基础工作虽然看似枯燥，却让他学到很多东西。

他说：“这些都是年轻公务员要做的工作，他们有时可能会抱怨，但我认为，这类互动和学习过程很有价值。AI会取代这些例行工作，但我们必须小心，别让自动化夺走从中学习的机会。”

黄总理也指出，不同行业面对的情况或许有所不同，但政府担心，年轻员工可能无法获得足够的培训。

他说，当局正研究是否有必要推出新计划，劳资政伙伴也参与了相关讨论，希望确保雇主在充分利用AI提高生产力的同时，继续重视员工培训，培养下一代行业领袖。

教育应打好基础 不能依赖AI走捷径

黄总理也说，如今雇主都希望聘请具备AI技能的员工，但学会使用AI工具并不难。企业终究需要有能力、有才干，能够独立思考、具备批判性思维，并能做出正确判断的人才。

教育体系因此应继续着重帮助学生打好基础，扎实掌握数学等基本知识。随着学习逐步深入，学生再开始接触AI，学习如何善用这些工具，而不是过度依赖AI，或把它当成学习的捷径。

黄总理相信，我国教育体系有能力应对这项挑战，因为科技融入教学并非新鲜事。他举例，即使有了计算器，学生仍须学会用纸笔计算，也得参加不能使用计算器的考试。

黄总理说：“AI远比简单的计算器强大，但道理是一样的。”

倡议国际合作监管AI 降低失控与滥用风险

针对前沿人工智能可能失控，或遭有心人士滥用的风险，黄总理重申，最理想的做法是建立统一的国际监管框架。

他说，即使短期内难以达成共识，各国也可先从自愿遵守的标准做起，设立独立的国际监督委员会和审计机制，尽可能降低AI引发灾难性后果的“末日概率”。

新加坡也坚持三项基本原则：关键系统和敏感信息的安全不能妥协；重要决策须有人参与，并由人类承担最终责任；以及确保科技带来的红利惠及全体国民和企业。

黄总理也说，虽然一些年轻人感到自己被边缘化，但整体而言，新加坡人对采用新科技仍持乐观态度。这是因为在过去一轮又一轮的科技变革中，人们看到了科技如何帮助企业和员工，并改善生活品质。“我相信，AI也能再次为我们带来同样的好处。”