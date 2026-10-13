钠与饱和脂肪营养等级的标签措施将于2028年生效，多家本地酱料制造业者指出，近年来已成功改良配方，为迎接新措施做好准备；如今市面上的低钠酱料选择多元，但减钠能否成功，最终取决于人们调整烹煮方式和改变口味的意愿。

本地老字号虎标酱油由泉昌食品工业生产，旗下产品还包括耗油、黑胡椒酱和辣椒酱等。公司总经理吴任凯受访时指出，公司两年前开始研发减钠配方，发现不同酱料面对的技术挑战各异。

他说：“盐是酿造酱油的最主要原料，最大的难题是在于如何在减少钠含量的同时，还保留纯正的酱香。相比之下，辣椒酱的减盐过程比较直接，因为盐主要用于提味。这方面的研发过程和技术要求自然推高运营成本，我们也为此申请津贴。”

原定2027年中实施的钠与饱和脂肪产品营养等级（Nutri-Grade）标签措施，将延至2028年生效，好让业者有更多时间调整产品配方。

政府与业界沟通时发现，公众在家下厨也愈发讲求方便，食品业者因此推出各种无须添加其他调味料的综合酱料。当局因此考虑把这类综合酱料单独列为一个产品类别，并制定相应的营养等级标准。

大华酱油食品工业第三代负责人白毅柏受访时指出，公司目前约有九成的产品已调配至较健康的A级与B级；据他了解，市面上售卖的综合酱料，指的是公众使用时无需额外调味，直接放入食材就能烹煮的调味产品。

白毅柏举例说，像低盐低糖串烧酱、蒸鱼酱青或中式卤汁这类综合酱料产品，只要放食材入锅就能煮，非常方便。但每个人对咸淡的偏好都不一样，钠摄取量也会随烹调手法而变。

“如果有人觉得不够咸，反而会加更多酱油或盐。改变大众口味需要时间与教育，讲起来容易，做起来真的不容易。”

保健促进局数据显示，市场上的低钠食材选择有所增加。本地主要超市近年也观察到公众对低钠日常食品需求的增长趋势。（郑一鸣摄）

低钠食材与酱料选择持续增加

保健促进局数据显示，市场上的低钠食材选择有所增加。截至去年12月，提供低钠盐的供应商从2023年的五家增至九家，它们的市场份额合计占零售和餐饮市场超过一半的食盐销量。

保健促进局也通过“较健康食材开发计划”协助22家酱料供应商推出低钠酱料，比2023年的15家多了七家。这些供应商同样占零售和餐饮市场过半的酱料销量。

白毅柏指出，近年来面对原材料价格飙涨以及海外市场的竞争，制造业者承受着巨大的压力。“大家都在咬紧牙关苦撑，但公司至今仍尽量吸收上涨的制造成本，没有调高产品售价。”

本地主要超市近年也观察到公众对低钠日常食品需求的增长趋势。

平价集团回复《联合早报》询问时透露，为顺应这一改变，集团在过去一年里将低钠调味料的品类扩充四成以上。此外，平价集团旗下超市目前不仅上架自家品牌的低钠盐，还提供15多种带有“较健康选择标志”的快熟面。

昇菘集团发言人则告诉早报，低钠产品过去一年的销量显著增加，尤其是食盐、蚝油和酱油等调味品。集团自今年1月开始，也推出自家品牌的低钠酱青，它的销量是自家品牌普通酱青的两倍。

同属Macrovalue集团的冷藏公司和巨人超市的低钠产品整体销售表现保持相对稳定，他们还与保健促进局合作，包括举办产品试吃活动，提升公众对低钠产品的认知。

业者积极探索低钠替代方案

世界卫生组织提出的其中一项减钠建议，是以含钾的低钠盐替代普通食盐。

本地专门研发和生产低钠盐的IMI生活产品公司，于2022年底推出钾盐（K-Salt），销售网络已覆盖整个食品行业，包括食品制造商和超市。公司董事经理吴树甥受访时说，自产品推出后，业界和公众的反响很令人鼓舞。

他说：“我们和保健促进局与超市合作，通过零售优惠计划来支持减钠的宣导运动；同时也向制造商和餐饮业者提供试用装，支持他们积极改良配方。”

钾盐是以钾取代部分的钠，从而减少盐的钠含量。这些低钠盐一般会以钾取代大约30%的钠。

专卖潮州式肉骨茶香料的爱丽施贸易公司在四年前已全面改用钾盐制作汤料包。为了配合最新的营养等级标准，公司在近期进行首次配方调整，改良后的产品已送交实验室检测。

公司销售和市场营销经理陈秀云受访时透露：“由于我们的招牌汤料只有四种主要成分，调整的空间非常小。研发团队已通过减少盐分、增加大蒜粉等无钠成分来提味。

“重新调配汤料包需要一两个月的时间试错。公司会继续调整配方，力求在不流失传统风味的前提下，让公众吃得更健康。”