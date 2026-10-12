在这个强权愈发决定结局的世界里，新加坡必须继续与各个大国建立良好关系、加强国防威慑，并且提升信誉和在经济上的不可替代，才能更好地保护自身利益，像榴梿般，让试图挤压新加坡的一方也感到疼。

总理兼财政部长黄循财星期一（10月12日）在首届星展亚洲前瞻峰会上与星展集团总裁陈淑珊对谈时，阐述新加坡如何应对“贸易、支付方式、晶片和货币皆可武器化”，以及遭受外部挤压的局面。

他说，一些国家会试图利用各种手段来达到目的，而像新加坡这样的小国无疑会更加脆弱，但并非无能为力。我国的应对方式包括继续与各个大国建立良好关系，“因为在结交有影响力的朋友这件事上，多总比少要来得好”。

但与此同时，新加坡不能事事依赖他人，必须有能力站稳脚跟，维护自身利益。黄总理指出，正因如此，新加坡始终大力投资国防与威慑能力，确保具备自卫能力，以免轻易受人摆布。

新加坡也须建立信誉，提升我国经济的不可替代性，为其他国家提供价值。“这样一来，其他国家才有充分的理由与我们接触、聆听我们的看法，并认真看待我们的利益。”

不过，这并不意味着其他国家不会试图挤压新加坡。黄总理以榴梿作比喻说：“他们可能会这么做，但随后会发现新加坡就像榴梿一样——你可以挤压，但自己也会被刺痛。”

能源供应须多元化 推动绿色转型

谈到新加坡作为能源枢纽的角色，黄总理指出，近期中东危机凸显了我国虽没有石油和天然气资源，却拥有炼油能力和多元化能源供应渠道的优势。

他说：“我们仍能从世界各地、包括其他地区取得能源供应，不仅满足本地需求，也继续向本区域国家供应油气。”

面对人工智能带来的庞大电力需求，挑战在于如何在满足能源需求的同时减少碳排放。黄总理说，接下来，我国除了须协助本区域具备绿色能源发展潜力的项目取得融资，也须加快落实东南亚电网计划。

黄总理也说，霍尔木兹海峡受阻引发的危机，显示全球经济和能源市场的适应能力与韧性可能比预期更强。尽管外界原本担心海峡关闭会导致全球能源供应严重短缺，各方仍设法调整并适应局势。

他预计，能源价格将在较长一段时间内维持高位，但新加坡应该仍能取得能源供应，并找到应对之道。

亚细安数码经济协议 降低跨境交易成本

《亚细安数码经济框架协议》预计于11月亚细安峰会期间签署。它将成为全球首个区域数码经济框架协议，为推动数码贸易以及支持安全可信的跨境数据流动，确定共同规则和框架。

黄总理指出，目前亚细安各国采用不同的规则、系统和要求，希望协议落实后能降低贸易壁垒、促进数据流通，让跨境数码贸易更加便利。最终目标是让企业更顺畅地接触本区域各地的客户，让跨境支付更便捷，并降低交易成本。

新加坡2027年接任亚细安轮值主席国后，将探讨如何推动其中一部分倡议。

在加强区域合作、推动亚细安数码框架建设的同时，黄总理认为亚细安也会保持开放，与不同的参与者互联互通。

他说：“我们不希望建立封闭的数码系统，而是要保持开放，自主选择与世界各地不同的系统与合作伙伴对接。这正是新加坡的价值所在。”