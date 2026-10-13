本地三大公立医疗集群——国立健保集团、新加坡保健服务集团和国立大学医学组织星期二（10月13日）早上先后出现系统故障，影响各机构的部分服务。

继国立健保集团和隶属新保集团的新加坡中央医院后，国立大学医学组织（NUHS）也在官方社交媒体发文证实，集团及旗下医疗机构的多个系统出现技术故障，预计会延长公众的等候时间。

国大医学组织指出，集团正与系统管理方Synapxe合作解决问题，争取尽快全面恢复服务。

中央医院的系统故障则影响门诊预约、访客登记和账单查询等服务。院方提醒，病房访客的登记时间可能延长，呼吁前去探病的公众预留更多时间。

中央医院星期二上午11时许在官方社媒发文说，医院的电话服务中心仍可接听来电，但暂时无法处理预约或更改预约的要求。公众可通过HealthHub应用预约门诊和查询账单，也可在医院网站提交申请和查看账单。

延伸阅读 国立健保集团热线星期二早出现故障无法接通

院方未说明故障原因，仅表示工作人员正加紧恢复服务。

国立健保集团的服务热线则在星期二早上发生故障，暂时无法接通。集团说，工作人员正加紧抢修，争取尽快恢复服务，但未说明故障原因。