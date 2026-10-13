新加坡和芬兰将深化人工智能（AI）、量子科技及数码基础设施领域的合作，同时携手推动国际人工智能安全标准，确保各方安全、负责任地应用这项科技。

外交部长维文医生与芬兰外长瓦尔托宁（Elina Valtonen）星期二（10月13日）在新加坡会面，并发表联合声明，阐明两国如何在AI时代加强外交与科技合作。瓦尔托宁也出席了新加坡国际网络周。

联合声明说，维文和瓦尔托宁会晤时，对两国的密切伙伴关系表示肯定，并勾勒出一个在AI时代推动外交政策与合作的共同方向。

经济高度数码化与互联 秉持安全负责科技愿景

“新加坡和芬兰都是高度数码化、与全球紧密互联，并由创新驱动的经济体。我们在确保AI以安全且负责任的方式开发与使用，以及保持开放、创新与国际合作这几个方面，拥有共同的愿景。”

双方的合作包括通过以实证为依据的政策制定、包容性对话与以规则为基础的国际秩序，来形塑AI的治理。双方也希望通过各项多边倡议，进一步加强在新兴技术领域的务实合作。

新加坡和芬兰也承诺，通过国际合作、提高透明度及制定共同标准，来推动AI安全；确保AI和新兴科技带来的红利能够广泛惠及大众，并支持构建开放、多元且坚韧的科技生态系统。

两国还希望在现有合作的基础上，进一步深化在AI、量子技术和数码基础设施方面的双边合作，以及探讨如何在相关的国际与多边论坛上，推进量子技术等新兴科技方面的合作。