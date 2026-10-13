两名中国籍男子涉嫌在从越南飞往新加坡的航班上，趁乘客不注意，翻找放在机舱上方置物柜内的行李，偷走三张银行卡。两人抵达樟宜机场后被警方逮捕，星期三（10月14日）将被控上庭。

新加坡警察部队星期二（13日）发文告说，两名嫌犯分别为54岁和59岁，涉嫌参与两起机上盗窃案。

机场警署警员星期一（12日）上午约9时45分，在樟宜机场第四搭客大厦展开针对机上盗窃案的执法行动，期间逮捕两名男子，并在他们身上发现三张不属于二人的银行卡。

进一步调查发现，两名男子是在一趟从越南胡志明市飞往新加坡的航班上干案。

受害者下机仍未察觉 警员及时介入逮捕嫌犯

两人分别盯上不同的乘客，找机会从放在机舱上方行李置物柜内的包包偷走银行卡。两名嫌犯下机时，两名受害者仍未察觉自己的银行卡已经失窃，所幸接到消息的机场警员及时介入，逮捕嫌犯。

两名男子星期三将被控上法庭。根据《刑事法典》第379节条文以及《东京公约法令》第3（2）节条文，飞机上偷窃一旦罪成，可被判最长三年监禁或罚款，或两者兼施。

警方强调，绝不容忍机上盗窃行为，将不遗余力追查涉案者，并将他们绳之以法。

警方也提醒乘客，乘搭飞机时应将现金和贵重物品随身携带，避免放入机舱上方的行李置物柜。

此外，乘客也应留意飞行期间打开置物柜、取出行李或翻找行李的可疑人士。一旦发现可疑行为，应立即通知机舱服务人员。