医疗机构在危急时刻肩负关键职责，但医护人员执勤时面对辱骂与骚扰的情况日益严重。为此，新加坡警察部队与新加坡医药协会等伙伴携手合作，成立医疗保健行业安全与保安小组，为医护人员打造安全工作环境的同时，也确保医疗场所时刻做好准备，应对突发情况。

外交部兼内政部第二部长沈颖星期三（10月14日）在第13届全国安全与保安小组（National Safety and Security Watch Group，简称NSSWG）颁奖礼上，作出上述宣布。

沈颖指出，医疗机构在危机期间发挥着不可或缺的作用。然而，随着运营环境日益复杂，医疗机构人流量大，加上前线工作繁忙，持续做好安全防范准备至关重要。

与此同时，医护人员在工作中可能遭遇辱骂、威胁，甚至暴力等行为。她强调，这类行为绝不可接受，它不仅危害员工的身心健康、干扰医疗机构的正常运作，也会破坏提供优质医疗服务所需的安全环境。

在2025年，本地公共医疗机构共接到4200起涉及医护人员遭粗暴对待或骚扰的通报，其中550起因情况较严重而报警处理。与2023年的2200起通报和350起报案相比，通报数在三年内翻了近一倍，报案数则增加约60%。

新的医疗保健行业安全与保安小组将促进各方深化合作，为警方、医药协会、保健卫生部、保健服务业雇员联合会及其他相关利益方提供平台，分享安全指导原则、组织演习及共享信息。

据警方和新加坡民防部队发布的联合文告，警方将通过小组，提高这个医疗行业对犯罪及安全威胁的认识，并及时分享有关防范犯罪和诈骗的信息，包括最新的犯罪趋势、加强医护人员人身安全与保安防范的措施，以及指导医护人员如何举报可疑情况。

沈颖也说：“通过各方的共同努力，我们能够增强医疗保健行业的韧性，应对不断演变的威胁，并确保医疗机构始终是一个让所有人都能安心的安全场所。”

警方民防颁发185份奖项表扬不同机构和伙伴

由警方和新加坡民防部队联合举办的第13届NSSWG颁奖礼，共颁发了185份奖项表扬参与NSSWG的机构和伙伴，其中包括大华银行。

大华银行集团企业房地产管理部主管赖靖炜告诉《联合早报》，银行通过路演和演习，以及共享情报等方式，与警方联手打击不同罪案。

他透露，银行和警方从今年1月起，将“警邻咖啡时光”（Coffee with a Cop）带到全岛不同分行，至今已举办约40场，吸引超过1000名客户和公众参加。“我们邀请社区巡逻警员到分行与客户交流，并传递相关预防罪案信息。”

此外，当局也颁发24份奖项给参与“侦辨潜在危险人物综合系统”（Threat-Oriented Person Screening Integrated System）计划的机构和社区伙伴。

其中一个获奖机构是天主教新加坡总教区。发言人阿查克（Andre Ahchak）受访时说，2023年加入计划至今已培训近4000名义工和职员，预计今年底会把计划扩大到旗下所有32座教堂。

这个计划通过教导非安保人员侦辨可疑现象，为可能成为恐怖袭击目标的建筑物增添耳目，提高及早侦察到威胁的概率。