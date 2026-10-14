四五名女子晚上在街头混战，一名女子受轻伤，但拒绝送院。有商家说，涉事的相信是菲律宾女子。

这起事件发生于上星期天（10月11日）晚上9时55分左右，地点在克拉码头The Central商场外。

事发后，有目击者在社交媒体上传视频。画面显示，一名身穿白衣的女子倒在地上，另外两名女子紧紧抓住她的手脚，其间还有人用力拉扯她的头发。

白衣女一度试图站起来，却迅速被其他人按住。随后，另有女子跑上前，将她们分开。

过程中，旁观者和涉事女子以菲律宾语交谈。一名身穿黑衣的女子发现有人拍摄后，还跑上前伸手试图阻止，现场也有人大叫对方停止拍摄。

视频被放上网后引发热议，有网民担心若被打女子不慎跌入河中，后果不堪设想，也有人呼吁当局调查涉事者的身份，并采取相应行动。

记者走访时，在附近泰式火锅店工作的法阿（50岁）受访时绘述，她上班时突然听见一群女子大声叫喊，随后便动起手来，令她大吃一惊。

“她们应该是菲律宾人。她们打了一阵子就停手，不久后警察到场调查，但我没看到有人流血，也没看到有人被捕。”

新加坡警察部队受询时证实接获相关投报。一名38岁女子受轻伤，但拒绝送院。案件仍在调查中。