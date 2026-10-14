人力部在探讨试行灵活工作量的方案，包括为雇主提供资助，以重新设计工作来照顾有灵活工作需要的群体。

新加坡政策研究所星期三（10月14日）举办两年一度的新加坡青年论坛，这次论坛的主题聚焦我国的低生育率，约80名年轻人参与讨论，就支持年轻人交友恋爱、追求事业和个人志向、拥屋等方面献策。人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏应邀出席论坛，并与青年交流。

她回应一名年轻人关注的亲家庭工作机会时说，人力部在探讨灵活工作量的方案，研究如何帮助雇主重新设计工作，把一些职务设计得较灵活，如分时工作。当局打算先在一些适合的领域试行，并为雇主提供资助。

对话以查塔姆宫守则（Chatham House Rule）进行，不能透露发言者身份。另一名参与者提问，政府作为本地最大的雇主，是否可以发挥更大力度影响其他雇主重视工作生活平衡政策。

刘洁敏认同公共服务领域可以树立榜样。一些公共部门的上司其实已在电邮附上字句，告诉下属不必在办公时间以外回复。但这不意味着应硬性规定每名员工的工作时间。过于约束的政策可能会让一些员工更难灵活兼顾家庭与事业。

她以育有年幼孩子的经历为例，自己有时因得接孩子而暂时放下工作，待晚上有空时处理公事。

刘洁敏说：“我不希望人们失去工作的灵活度，只因为突然间我们被限制工作，或会被认为不应该在某些时段工作……凡事都规定得太具体不一定总是最好的做法，许多人的生活方式可能大不相同，须要在不同时间处理工作。”

分享人生灵感来源 父母教诲影响至深

也有出席者问刘洁敏，谁是她人生路上的灵感来源。她分享时说，在人生各阶段遇到不同人生导师，尤其感谢给予她最大影响的父母。母亲教会她“先苦后甜”，凡事要努力自律，而父亲相信的“船到桥头自然直”则带给她希望，提醒她别给自己太大压力。

对她个人而言，养儿育女是一段美好的过程，不仅有欢乐，更交织着心痛和泪水，时而还伴随着难以言喻的喜悦。 她理解，结婚生子始终是个人决定，政府关注家庭和育儿政策，因为这攸关我国要塑造的社会，以及下一代。

参加论坛的大学生哈莉妮（24岁）认为，不少年轻人习惯在数码空间交流，可能较欠缺处理人际关系的社交能力，在扩大生活圈子方面需要更多平台。

我国去年居民整体生育率从前一年的0.97跌至0.87，写下新低。政府今年2月宣布成立跨部门工作组，从育儿费、学前教育和工作环境等方面探讨措施。工作组预计明年初发布完整报告。