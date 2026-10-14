傅海燕星期三（10月14日）晚上9时许，到裕华民众俱乐部向居民分派N95口罩后，接受媒体访问。她说：“我们会保留各种选项，慎重考虑目前收集的数据，并会适时向大家进一步说明情况。”

当记者进一步询问，这是否意味着新加坡会与印度尼西亚当局加强合作，起诉须为烟霾负责的企业时，傅海燕重申，政府须先研究目前收集的数据，再考虑可以采取哪些行动。

至于我国早前提出协助印尼扑灭林火的建议，傅海燕说，目前没有进一步消息，但这项提议依然有效。如果印尼方面有意讨论，新加坡十分乐意与对方接洽。

她也说，只要印尼有需要，新加坡愿意提供任何形式的援助。

傅海燕指出，受厄尔尼诺现象影响，印尼今年的情况尤其艰难，天气十分干燥，加上林火问题复杂，灭火工作并不容易。“我们希望印尼当局能控制火势，也随时准备在力所能及的范围内提供协助。”

对于印尼当局希望在一个月内扑灭林火的目标，她说，新加坡衷心希望印尼能达成目标，尽管当前的气候条件让灭火工作充满挑战。

傅海燕也期待与其他亚细安国家就烟霾问题展开区域讨论。

一小时PM2.5浓度急升 政府提前启动防霾措施

本地烟霾情况星期三急剧转差，西部地区的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度下午3时一度飙升至每立方米288微克，创今年新高。到了晚上9时，西部的24小时空气污染指数（PSI）升至203，进入非常不健康水平。

针对政府为何在24小时PSI达到200之前，就启动口罩派发计划，傅海燕说，政府注意到一小时PM2.5浓度急剧上升，尤其是西部地区，下午4时仍超过每立方米250微克。

由于当局预测PM2.5浓度可能继续攀升，进而推高24小时PSI，政府决定采取审慎做法，提前启动防霾计划。

她说，政府正与不同单位合作，安排承包商将口罩领取机运往全岛各地，民众俱乐部也已开始派发口罩。不过，领取机需要时间运送到各个地点。傅海燕呼吁公众耐心等候，政府会尽快把口罩送往全岛各处。

环境局持续收集烟霾来源资料

自今年9月4日以来，全国24小时PSI已多次达到《跨境烟霾污染法令》所规定的烟霾污染标准。

国家环境局10月12日答复媒体询问时说，当局正密切监测烟霾情况，并收集有关火点位置、烟霾来源，以及烟霾如何影响我国空气质量的资料。

根据《跨境烟霾污染法令》，只要我国任何地区的24小时PSI连续至少24小时维持在101以上，就符合这项法令对烟霾污染的定义。

法令允许我国对付造成跨境烟霾的种植商或林业公司，不论它们是否在新加坡上市，或是否在本地设有办事处。一旦定罪，涉事公司可按我国空气处于不健康水平的天数缴付罚款，罚款总额最高200万元。

2015年，环境局发现六家公司的特许经营地发生火患，因而根据法令向这些公司发出法律通知书。当局对其中四家公司的调查仍在进行；至于另外两家公司，当局调查后接受它们与事件无关的解释，已结束调查。